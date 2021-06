WhatsApp prueba los mensajes «autodestruibles»

Sí, sé que así dicho, eso de mensajes que se autodestruyen suena más a Misión Imposible que a WhatsApp. Sin embargo, y aunque es una función que personalmente no termino de entender (quizá sea cosa de la edad, no sé), lo cierto es que goza de una enorme popularidad entre cada vez más personas, y además no es algo nuevo. De hecho, recuerdo haberlo visto por primera vez en Secret, un servicio de vida efímera que, entre 2014 y hasta su cierre en 2015, logró una cierta popularidad.

Una de sus funciones más llamativas era que podías compartir imágenes en las conversaciones privadas, pero podías configurarlas para que se eliminaran tras ser vistas por su destinatario. Además, para un mayor control por parte del remitente, si el destinatario hacía una captura de pantalla se avisaba a éste de tu indiscreción. Y sí, si eres usuario de Instagram o empleas los chats secretos de Telegram, esto del contenido efímero no te resultará extraño. Y WhatsApp se suma al club de las plataformas que adoptan esta medida de privacidad.

Según podemos leer en Gizchina, WhatsApp ha empezado a desplegar esta función, de momento solo entre usuarios de la versión de prueba para Android. No se había producido ningún anuncio previo, por lo que el despliegue ha supuesto una sorpresa, pese a que es algo en lo que Facebook ya llevaba tiempo trabajando. Es bastante probable que, de no ser por la polémica por el cambio de los términos de uso del servicio, hubiéramos visto hace ya algún tiempo el despliegue de esta función.

Sea como fuere, más vale tarde que nunca, si bien de momento solo en pruebas, y sin fecha prevista para la llegada de la versión definitiva. Se puede aplicar a fotos y vídeos enviados a chats, tanto con una sola persona como con grupos, y el remitente podrá saber cuando el destinatario ha visto el mensaje. Y aquí un matiz importante, esto ocurrirá aunque tengas desactivadas las notificaciones de lectura de Whatsapp, por lo que esta función puede ser empleada para confirmar que alguien se ha conectado y ha accedido a la conversación.

Otro problema en relación con la privacidad, es que WhatsApp no detecta si el destinatario ha efectuado una captura de pantalla, aunque en este punto sería interesante saber si es por falta de interés en ofrecer dicha información o si se debe a limitaciones impuestas por los sistemas operativos. Y es que sí, en 2014 era posible hacerlo en iOS, pero la evolución de los sistemas operativos de smartphone estos últimos años puede haber tenido, como consecuencia, que actualmente ya no sea posible.