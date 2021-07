Durante el año pasado WhatsApp probó el lanzamiento de una función de mensajes efímeros (más conocidos como mensajes autodestruibles), que nos permitían enviar cualquier mensaje de texto, fotografías o vídeos en cualquier chat privado o grupos, para luego desaparecer con el paso del tiempo sin dejar ese rastro de los mensajes borrados manualmente.

Sin embargo, estos mensajes autodestruibles contaban con unos tiempos de vida bastante altos, visibles para la otra persona durante siete días, permitiendo revisar su contenido una y otra vez durante todo este periodo, básicamente tirando por tierra la intención original de este tipo de mensajes.

Es por eso por lo que la compañía cambió su mentalidad para comenzar a trabajar en una función todavía más efímera, que finalmente se ha dejado ver con las primeras pruebas de los mensajes autodestruibles de un solo uso. Concretamente, se trata de mensajes con archivos adjuntos tales como fotos y vídeos, los cuales solo podrán ser vistos o reproducidos una única vez, desapareciendo por completo una vez el receptor abandona la pantalla de visualización.

Así pues, si bien por el momento se trata de una función limitada en exclusiva a la última versión beta de WhatsApp, sin haberse anunciado cuándo estará esta función disponible para todos los usuarios, dada su gran popularidad hemos decidido crear este pequeño tutorial para enseñaros cómo instalar esta versión beta y disfrutar de manera anticipada de los nuevos mensajes con imágenes autodestruibles.

Cómo enviar las imágenes autodestruibles en WhatsApp

Lo primero de todo, será obviamente descargar la versión beta 2.21.14.3 de la aplicación, apuntándonos al programa de pruebas de WhatsApp través de la Google Play Store (por desgracia el programa de pruebas beta en iOS está actualmente cerrado), y actualizar a la última versión disponible.

Tras esto, tan sólo tendremos que acceder a cualquiera de los chats o grupos en lo que queramos realizar esta prueba, seleccionar una imagen o vídeo de la biblioteca (o realizar una nueva captura desde la aplicación de la cámara de la aplicación) y tocar el nuevo icono que muestra un «1» situado en la parte derecha del cuadro de texto.

Como detalles especiales, mencionar que estas imágenes autodestruibles no contarán con ningún tipo de vista previa en el chat, por lo que sólo podrán ser vistas una vez abiertas. No obstante, tal y como hemos visto que sucede en otras aplicaciones con funciones similares, lo efímero de estos mensajes no evitará que los receptores puedan tomar una captura de pantalla y conservarlas para siempre.