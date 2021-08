XFX Radeon RX 6600 XT Merc 308, unbox y primer vistazo

Gracias a AMD España ya tenemos en nuestras manos la XFX Radeon RX 6600 XT Merc 308, una tarjeta gráfica que posiciona directamente dentro de la gama media, aunque me permito la licencia de adelantaros que, en algunos casos, se atreve a darse aires propios de la gama media alta. Hasta aquí puedo leer, para saber más cosas tendréis que estar atentos al análisis que publicaremos próximamente.

Debo decir que, a nivel de diseño, la XFX Radeon RX 6600 XT Merc 308 me ha gustado bastante. Este modelo tiene una línea que logra un equilibrio casi perfecto. Es elegante y discreta, pero al mismo tiempo llama la atención y no deja a nadie indiferente. El color negro dominante y los matices en plateado son clave en este sentido, y el pequeño toque en color rojo (en las letras RX) añade un pequeño matiz agresivo que casa a la perfección con el conjunto.

Por lo que respecta a la calidad de construcción, la XFX Radeon RX 6600 XT Merc 308 raya a un gran nivel. Desde el momento en el que la sacamos de la caja queda claro que estamos ante una terminación de primera, no solo por su cuidado sistema de refrigeración, formado por un enorme radiador de aluminio, una base de contacto con cuatro tubos de calor fabricada en cobre y níquel y un conjunto de tres ventiladores, sino también porque también viene con una placa trasera fabricada en aluminio que está cuidada al detalle, y que cuenta con un tope delantero que protege el interior y le da un toque muy llamativo.

La XFX Radeon RX 6600 XT Merc 308 cuenta con un sistema de doble BIOS que podemos activar utilizando un simple interruptor, lo que significa que tenemos una copia de seguridad que puede sernos de gran ayuda si, por cualquier razón, falla la BIOS principal. También está equipada con la tecnología XFX Zero DB, que trabaja de forma automática para ajustar el régimen de giro de los ventiladores en función de la carga de trabajo. En tareas básicas, estos se apagan, lo que significa que no escucharemos ningún ruido.

Especificaciones de la XFX Radeon RX 6600 XT Merc 308

Núcleo Navi 23 XT.

Arquitectura RDNA 2.

2.048 shaders.

32 unidades para acelerar trazado de rayos.

128 unidades de texturizado.

64 unidades de rasterizado.

Bus de 128 bits.

32 MB de caché infinita.

8 GB de GDDR6 a 16 GHz.

TGP de 160 vatios, utiliza un conector de alimentación adicional de 8 pines.

La Radeon RX 6600 XT no va a tener un diseño de referencia, así que solamente podremos comprarla a través de las principales ensambladoras. De momento, debo decir que la XFX Radeon RX 6600 XT Merc 308 es una de las que más me ha gustado de todas las versiones que he visto, y como he dicho las primeras sensaciones que me ha transmitido son muy positivas.

Por desgracia no puedo compartir con vosotros más información, pero lo dicho, no dejéis de leernos en los próximos días y podréis descubrir de qué es capaz esta XFX Radeon RX 6600 XT Merc 308 en nuestro análisis. Sin más, os dejo con una galería de fotos completa (haced clic para ampliar), ¡qué la disfrutéis!