AMD Radeon RX 6600 XT: Especificaciones y precio

Durante los últimos meses hemos ido hablando con cierta frecuencia de la Radeon RX 6600 XT , una tarjeta gráfica dirigida al mercado de gama media con la que AMD hará frente a la GeForce RTX 3060 de NVIDIA, y hoy, por fin, podemos compartir con vosotros sus especificaciones oficiales y su precio de venta.

Los que nos leéis a diario recordaréis que, en su momento, dije que la Radeon RX 6600 XT iba a ser más potente que la RTX 3060, pero también un poco más cara, y que rondaría entre los 350 y los 399 dólares. Pues no iba desencaminado, según AMD la Radeon RX 6600 XT es hasta un 15% más potente que la solución gráfica de NVIDIA, y tendrá un precio de venta recomendado de 379 dólares. A efectos comparativos, os recuerdo que la RTX 3060 tiene un precio de venta recomendado de 329 dólares. Su precio en euros no ha trascendido, pero imagino que se situará en la franja de los 380 euros, aproximadamente.

Con la Radeon RX 6600 XT, AMD completa un catálogo que queda claramente dividido por potencia y resolución. Así, las Radeon RX 6900 XT, 6800 XT y 6800 están pensadas para jugar en 4K, y tienen 16 GB de memoria gráfica, mientras que la Radeon RX 6700 XT está diseñada para jugar en resolución 1440p y tiene 12 GB de memoria gráfica. Por su parte, la RX 6600 XT, llega para cubrir el espacio que quedaba en la gama media, y se dirige a aquellos que quieren jugar con todas las garantías en 1080p.

Especificaciones de la Radeon RX 6600 XT

Al final, la Radeon RX 6600 XT ha adoptado las mismas especificaciones base que tenía la Radeon Pro W6600, algo perfectamente comprensible ya que ambas utilizan el mismo núcleo gráfico, el Navi 23 XT. No os hago esperar más, estas son sus especificaciones finales:

Núcleo Navi 23 XT.

Arquitectura RDNA 2.

2.048 shaders a 2.359 MHz-.2589 MHz.

32 unidades para acelerar trazado de rayos.

128 unidades de texturizado.

64 unidades de rasterizado.

Potencia en FP32: 10,60 TFLOPs.

Bus de 128 bits.

32 MB de caché infinita.

8 GB de GDDR6 a 16 GHz.

TGP de 160 vatios, utiliza un conector de alimentación adicional de 8 pines.

El recorte de especificaciones que presenta la Radeon RX 6600 XT frente a la Radeon RX 6700 XT es más que evidente, aunque creo que AMD ha sabido afinar bastante bien el tiro. En general, solo hay una cosa que me preocupa, y es la importante reducción de la caché infinita, que pasa de los 96 MB que tenía la Radeon RX 6700 XT hasta los 32 MB. En 1080p está claro que no dará problemas, pero me pregunto qué ocurrirá en 1440p.

Sé lo que estaréis pensando, que la Radeon RX 6600 XT es una tarjeta gráfica pensada para jugar en 1080p, y sí, es cierto, pero no debemos olvidar que estamos hablando de una tarjeta gráfica que tiene un precio recomendado de 379 dólares, una cifra que la coloca muy cerca de la RTX 3060 Ti, una tarjeta gráfica perfecta para 1440p que es capaz, además, de mover juegos sin problemas en 4K ajustando la calidad gráfica.

No quiero adelantarme. Gracias a AMD España vamos a tener la oportunidad de analizar una unidad de la Radeon RX 6600 XT, y será entonces cuando podremos valorarla como merezca. De momento, por los datos de rendimiento que ha dado AMD, y que podéis encontrar en las gráficas adjuntas, queda claro que la Radeon RX 6600 XT posiciona en un nivel razonable, ya que, como anticipamos, es más cara que la RTX 3060, pero lo compensa con un mayor rendimiento.

Como no podía ser de otra forma, la Radeon RX 6600 XT es compatible con todas las tecnologías de última generación que ofrece AMD a sus usuarios, acelera trazado de rayos por hardware, tiene soporte pleno de DirectX 12 Ultimate y también de la tecnología FSR, un reescalado espacial sobre el que ya os hemos hablado también en ocasiones anteriores.

Si todo va según lo previsto, la Radeon RX 6600 XT estará disponible a partir del 11 de agosto. El precio recomendado de 379 dólares es, como de costumbre, una referencia para los ensambladores y vendedores. Esto quiere decir que, en función del modelo que queramos comprar, dicha cifra podría variar considerablemente. Por otro lado, os recuerdo que AMD ha implementado una configuración de hardware que es menos atractiva para los mineros de criptodivisas, pero que no ha integrado ninguna limitación efectiva. Más información en la web oficial de AMD.