Durante la última semana, Windows 10 empezó a darme un problema bastante molesto. El equipo arrancaba con total normalidad, pero en algunas ocasiones la unidad de almacenamiento SSHD que tengo como solución secundaria, donde almaceno fotos, música y determinados archivos que necesito mover con frecuencia y que ocupan poco espacio, se quedaba congelada. Funcionaba, pero no me permitía abrir los archivos.

Cuando se producía ese error en Windows 10, notaba que tampoco respondía bien la barra de tareas ni el botón de inicio. Hacía clic en un icono, y no había respuesta. Seguía trabajando con normalidad, y al pasar un tiempo aleatorio, la acción se ejecutaba, lo que hacía que, de repente, se abriera Microsoft Word, Paint, la calculadora o cualquiera que fuese el icono que había tocado anteriormente. Lo mismo ocurría con el disco SSHD.

Estuve dándole muchas vueltas, e incluso me plantee llevar a cabo el proceso de reparación que vimos hace unos años en este tutorial, pero al final, encontré una solución mucho más sencilla, rápida y efectiva que quiero compartir con vosotros, por si habéis tenido este problema y también os trae de cabeza, o por si os aparece en algún momento, ya sea a corto, medio o largo plazo. Los pasos son muy sencillos, y no es necesario entrar a trastear con el símbolo del sistema, pero si tenéis cualquier duda podéis dejarla en los comentarios.

Pasos a seguir para solucionar este problema en Windows 10

Abre el «Administrador de Tareas» de Windows 10. Puedes hacerlo pulsando «Control + Mayúsculas Izquierda + Escape».

En la pestaña «Procesos» busca en «Aplicaciones» el «Explorador de Windows«. No debería costarte ningún trabajo, ya que aparece justo arriba del todo.

Haces clic derecho sobre él, y eliges la opción «Reiniciar». Una vez hecho, deberás esperar unos segundos a que se complete el reinicio. No te preocupes si el equipo deja de responder, o si se queda bloqueado, es normal.

Cuando se complete el reinicio, todo debería haber vuelto a la normalidad. Si no es así, prueba a realizar el proceso de reparación que te hemos dejado más arriba.

En mi caso, ha sido muy curioso, porque tras realizar un único reinicio del «Explorador de Archivos» no he vuelto a experimentar ningún tipo de problema, ni con la unidad SSHD ni con la barra de tareas o el botón de inicio. Esto me hace pensar que pudo ser algún error subyacente que quedó sin resolver y que, tras ese reinicio, se solucionó por completo. También es digno de mención la mala racha que arrastro últimamente con Windows 10, un sistema operativo que ya me dio un disgusto importante cuando hizo desaparecer mis SSDs.

Como sabrán nuestros lectores habituales, muchos de los problemas que se producen tanto a nivel de software como de hardware se pueden solucionar con un simple reinicio, y esto incluye a Windows 10. Por eso es algo que nunca debemos descartar, de hecho, debido a su simpleza y a lo fácil de aplicar que resulta, es una de las acciones que deberíamos realizar en primer lugar. No sería la primera vez que me he puesto a trastear con algo durante horas para descubrir, tras una tediosa jornada de cacharreo, que podría haberlo resuelto con un simple reinicio.