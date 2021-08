Ya te lo adelantamos, pero ahora te podemos confirmar que con Call of Duty: Vanguard esta veterana franquicia vuelve a hacer que nos revolquemos en el mismo lodo que ya conocimos muy de cerca en las entregas que la convirtieron en una de las sagas bélicas más importantes de la historia del videojuego. Y es que, efectivamente, con Call of Duty: Vanguard volveremos a vivir en primera persona la guerra más mortífera de la historia de la humanidad, la Segunda Guerra Mundial.

No es mucho lo que sabemos, de momento, pero entre lo que sabemos se encuentra la ya muy cercana fecha de lanzamiento, y es que según podemos deducir de un tweet publicado en la cuenta oficial de la franquicia, Call of Duty: Vanguard será presentado pasado mañana, el jueves 19 de agosto. Y para que podamos ir haciendo boca con lo que se acerca, Activision ha publicado un tráiler en el que nos empiezan a introducir en la historia.



De momento, eso sí, seguimos en la duda que ya te comentamos en su momento, sobre si Call of Duty: Vanguard se basará en una reproducción realista de la Segunda Guerra Mundial o, como también se ha rumoreado, se optará por un desarrollo de ficción, en el que el conflicto bélico se extendió hasta 1950. De ser así, es posible que hayan pretendido desarrollar lo que habría ocurrido si Estados Unidos no hubiera bombardeado Hiroshima y Nagasaki con las dos únicas combas nucleares empleadas en un conflicto.

Durante muchos años, los historiadores han discutido sobre si, realmente, el lanzamiento de ambas bombas acortó sustancialmente la duración de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico (en aquel momento el eje fascista ya había caído en Europa y África). Algunos defienden que, aún sin las bombas, Japón se habría rendido antes del 1 de noviembre de 1945, pero claro, nunca llegaremos a saber qué habría ocurrido realmente, aunque es posible que Call of Duty: Vanguard pretenda explorar esa posibilidad.

Sea como fuere, como has podido ver en el tweet parece que la primera toma de contacto de Call of Duty: Vanguard con los jugadores tendrá lugar el próximo jueves a las 19.30 (hora española peninsular) y, que el evento tendrá lugar en Call of Duty: Warzone. Esto no es una novedad, Activision ya optó por este formato de presentación el año pasado, con CoD: Black Ops Cold War, que también debutó en el battle royale de la franquicia.