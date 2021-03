Si bien el hecho de que cada año nos llegue una nueva entrega de Call of Duty, más allá del factor bélico, la temática de estos suele ser siempre una incógnita. Al menos durante el corto tiempo hasta que llegan las filtraciones. Y es que Modern Warzone y Eurogamer han compartido que el plan de Activision pasa por devolver la serie Call of Duty a la Segunda Guerra Mundial, escenario en el que la franquicia se hizo un nombre, y que volvió a ser protagonista en el reciente Call of Duty: WWII lanzado hace sólo cuatro años, volviendo de hecho al desarrollo de Sledgehammer Games.

The next #CallOfDuty title is 100% being developed by @SHGames. While this information isn’t official, it doesn’t need to be taken with a grain of salt. https://t.co/4kHqmbaiAs — ModernWarzone (@ModernWarzone) February 9, 2021

Y es que de hecho ambos medios aseguran que el título de este nuevo juego será «Call of Duty WW2: Vanguard», señalando desde Eurogamer que han ofrecido unas filtraciones siempre veraces de Call of Duty durante los últimos cinco años. No obstante, si bien se trata de una buena base para apostar por este título, no lo podremos confirmar oficialmente hasta que el juego se descubra.

Sin embargo, los informes de Modern Warzone y Eurogamer divergen ligeramente en cuanto al realismo sobre el que se centrará este título. Por una parte, desde Modern Warzone aseguran que el juego se desarrollará en una línea de tiempo alternativa donde la Segunda Guerra Mundial continuó hasta la década de 1950; mientras que Eurogamer afirma que este nuevo título de Call of Duty tendrá lugar en «un escenario tradicional de la Segunda Guerra Mundial«.

Dicho esto, según como queramos interpretarlo, ambos escenarios podrían ser de hecho coetáneos, con una base tradicional y el único cambio de este desenlace distópico, tal y como vimos en el modo campaña de Call of Duty: Black Ops Cold War.

Por desgracia, todo apunta a que Call of Duty WW2: Vanguard no se lanzará hasta el último trimestre de este año, aunque es muy probable que tengamos noticias del mismo mucho antes. Y es que durante los últimos años, Activision ha estado aglutinando los anuncios de esta saga durante los meses de primavera, por lo que no deberían pasar más de un par de meses antes de que se revele oficialmente más información sobre este juego.