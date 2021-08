Facebook copiará los Reels de Instagram

Facebook copiando a Instagram sería algo bastante normal en un mundo en el que las redes sociales se copian unas a otras como si no hubiera un mañana. Pero claro, al poco caes en la cuenta de algo que lo hace un tanto más extraño. Me refiero, claro, al momento en el que recuerdas que Instagram es propiedad de Facebook, y que por lo tanto la compañía se está copiando a sí misma, algo que en primera instancia resulta un poco raro.

En primer lugar, y siendo un poco malos, apetece pensar que el responsable Facebook que ha tomado la decisión de realizar esta prueba se debió olvidar de que Instagram forma parte del conglomerado empresarial de Mark Zuckerberg, pero no tenemos que ser tan retorcidos, y la medida tiene más sentido del que pudiéramos pensar en un primer momento. Porque, y esto no debemos olvidarlo, los Reels de Instagram no son sino lo mismo que ofrece TikTok, y esto ya ayuda a entenderlo todo un poco mejor.

TikTok es, a día de hoy, uno de los dos principales rivales del resto de redes, que no hacen sino buscar las maneras de trasladar a sus propios servicios las funciones de los mismos. Recientemente lo hemos visto con los Spaces de Twitter, que emulan las funciones de Clubhouse, y aún más reciente en el tiempo, y relacionado con este caso, como YouTube pretende atraer a usuarios de TikTok con los clips. Por no mencionar que, como he recordado anteriormente, con los Reels Instagram también ha pretendido darle un mordisco a la tarta de TikTok.

Por si todavía no sabes en qué consisten los Reels de Instagram, son vídeos cortos (inicialmente el tope era 15 segundos, pero hace unos meses elevaron el límite hasta un minuto), que además pueden incluir cortes (es posible pausar y reanudar la grabación durante su confección). Algunas personas confunden los Reels con las Stories de Instagram, pero la principal diferencia es que estas últimas son efímeras, su vigencia se limita a 24 horas, mientras que los Reels son permanentes.

Y hoy sabemos, por TechCrunch, que Facebook va a empezar a probar los Facebook Reels en Estados Unidos, sumándose así al frente que ya han establecido Instagram y YouTube a TikTok. La red social permitirá a los usuarios compartir sus cortos, que entendemos que tendrán una duración máxima también de un minuto. Esta función se ha probado previamente en India, México y Canadá, pero cabe entender que con su llegada a Estados Unidos, el despliegue global debería ser ya cercano.

Tras crear un Facebook Reel, el usuario podrá elegir si desea publicarlo en su propio perfil o en algún grupo. Además, y para potenciar esta función a través de sus plataformas, los usuarios de Instagram también podrán optar por subir sus Reels de Instagram a Facebook. Esta función, no obstante, no creo que se convierta en algo especialmente empleado por sus usuarios.

Para el audio será posible elegir entre una canción de la biblioteca de música de Facebook (donde ya sabemos que no estará Another Brick in the Wall), grabar su propio audio original o incluso usar el audio de otra persona, si sus carretes están configurados como públicos. El entorno de edición también ofrece efectos y y elementos creativos, además de un temporizador para grabar carretes con manos libres, herramientas para acelerar o ralentizar una parte del video o su audio original, y una serie de efectos de realidad aumentada creados por Facebook o terceros.

De momento los Reels de Facebook no contarán con todas las funciones que tienen los de Instagram, pero según la propia compañía estas irán llegando progresivamente, en un proceso en el que además tendrán en cuenta el feedback de los usuarios.