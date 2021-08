NVIDIA anticipa suministros limitados en 2022

No son buenos tiempos para actualizar el PC y, según NVIDIA, en voz de su máximo responsable, Jensen Huang, 2022 no supondrá un gran cambio a mejor en este sentido. Y aunque puede parecer bastante aventurado lanzarse a hacer predicciones con un margen de tiempo tan amplio, no debemos olvidar que hablamos de una empresa y una industria en la que la planificación funciona siempre a largo plazo, por lo que a día de hoy seguramente ya contará con datos bastante fiables del año que viene.

Dicho de otra manera, la afirmación de Huang, aunque puede sonar a predicción, probablemente tenga más de advertencia que de especulación y, por lo tanto, conviene tenerlo muy en cuenta, más aún si tenemos en cuenta que hablamos de una empresa, NVIDIA, que desde la llegada al mercado de su serie RTX 30 ha tenido que lidiar con una plétora de complicaciones que han dificultado sustancialmente la compra de un adaptador gráfico de nueva generación.

En concreto, según podemos leer en Videocardz, el directivo afirma que NVIDIA está trabajando para asegurar los suministros necesarios para mejorar la disponibilidad de toda su gama de dispositivos a lo largo del año, algo para lo que además tendrán en cuenta el rendimiento que han tenido en el mercado sus últimas novedades: las tarjetas gráficas de la serie RTX 30 LHR y los dispositivos CMP diseñados específicamente para la minería de criptomonedas.

Como recordarás, el lanzamiento de ambas líneas tuvo como principal propósito frenar el enorme volumen de demanda de sus tarjetas por parte de los criptomineros. Y es que con las primeras, con las RTX 30 LHR (Lite Hash Rate) se obtiene el rendimiento íntegro que cualquier usuario puede esperar de una tarjeta gráfica de última generación de NVIDIA, pero con la peculiaridad de tener muy limitadas sus capacidades en lo referido a la minería.

Por su parte, y como alternativa a las tarjetas gráficas, NVIDIA presentó a principios de año las tarjetas CMP (Cryptocurrency Mining Processor), un hardware especializado en minería y que, por lo tanto, ofrece un hashrate que, sin duda, las convierte en un producto mucho más atractivo para los mineros. La única desventaja, claro, es que no tienen la misma salida en el mercado de segunda mano, aunque ya está documentado que comprar de segunda mano una tarjeta gráfica empleada para minar es una mala idea.

Sea como fuere, lo más probable es que el año que viene siga siendo complicado hacerse con una tarjeta gráfica de nueva generación, aunque los esfuerzos llevados a cabo por NVIDIA para intentar garantizar sus procesos de producción, sumados a la alta implantación de la limitación LHR en sus gráficas podría ayudar a rebajar la escasez. Lo que no parece que podamos esperar es la normalización. Y si finalmente el año que viene se produce la presentación de la serie GeForce RTX 40, eso lo puede complicar todo aún más. Como decía al principio, definitivamente no son buenos tiempos para actualizar el PC.