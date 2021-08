Syberia: The World Before ya tiene fecha... y nuevo tráiler

Hablar de Syberia: The World Before es un tanto complicado si no has jugado a sus anteriores entregas. Dicen que cuando juzgamos los juegos, así como cualquier otro tipo de creación, añadimos inconscientemente nuestro estado personal cuando las disfrutamos. Así, por ejemplo, recordamos la música de nuestra juventud como la mejor, no solo porque quizá lo sea, sino por lo que éramos entonces y a dónde nos lleva escucharla de nuevo.

En mi caso, Syberia me lleva a principios de siglo, a un momento en el que casi al tiempo pude disfrutar de la primera entrega y, con solo unos meses de diferencia, de The Longest Journey. Y aunque ambas aventuras gráficas son muy diferentes, por alguna razón las sigo recordando unidas, y el próximo lanzamiento de Syberia: The World Before hace que, de alguna manera, de un salto en el tiempo y me retrotraiga a una época pasada y, quizá, mejor.

Sin embargo, y si hablamos de Syberia: The World Before, el primer salto que debemos dar es al futuro, al futuro cercano, pues Microids acaba de anunciar que el juego llegará a és Steam, Epic Games Store y GOG el próximo 10 de diciembre. También está prevista su publicación para consolas en algún momento de 2022, pero de momento no hay fechas concretas a este respecto, ni tampoco sabemos todavía a qué consolas llegará.

También sabemos ya su precio, que será de 39,99 euros. No obstante, para los amantes de la saga, así como aquellos que se hayan enganchado a su arte en el prólogo gratuito del juego, que puede descargarse desde Steam, también se publicará una edición digital deluxe de Syberia: The World Before, que además del juego, incluirá la banda sonora del mismo, un fragmento del guion original, varios guiones gráficos, un libro de arte digital y múltiples fondos de escritorio y avatares del juego, el precio de la misma será de 49,99 euros.

Al igual que en las anteriores entregas, los automatismos y los engranajes tendrán un papel fundamental en Syberia: The World Before, que se situará en dos planos espacio-temporales distintos. Por una parte conoceremos a Dana Roze, una joven y talentosa pianista que, con solo 17 años, ya está lista para empezar su carrera musical. Esta parte de la trama tendrá lugar en Vaghen, en el centro de Europa en 1937, con un incipiente movimiento fascista llamado La Sombra Marrón, que amenaza no solo al futuro de Dana, sino de todo el continente.

El otro escenario de Syberia: The World Before se sitúa en 2004 en una taiga de Siberia occidental. Allí encontraremos a Kate Walker, a la que ya conocimos en la primera entrega de Syberya, y que actualmente se encuentra presa y realizando trabajos forzados en una mina de sal, muy lejos de la Nueva York que la vio ejercer como abogada hace tan solo dos años. ¿Cómo se conectarán ambos mundos, es algo que estoy deseando conocer, más todavía después de ver el tráiler que ha publicado la desarrolladora junto con el anuncio de la fecha oficial de lanzamiento