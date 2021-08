La fecha de lanzamiento de Windows 11 es de lo poco que nos queda por conocer del nuevo sistema operativo de Microsoft que estamos probando a fondo, sus características y de todas las maneras posibles como actualización y las nuevas ISO, para cuando llegue la versión final conozcas al detalle todas sus novedades.

Microsoft no ha anunciado fecha concreta para su disponibilidad. Ni lo hará hasta que el lanzamiento no sea inminente (muy pocos días) para dejar mayor flexibilidad al equipo de desarrollo y evitar incumplir plazos con los que se haya comprometido. La versión beta, una de las dos compilaciones (junto a la del canal Dev) que están a prueba por los Insiders, es bastante estable, aunque no está exenta de errores y seguramente de su resolución dependa la disponibilidad de la versión final.

Hay que recordar también que este lanzamiento de Windows 11 va a coincidir en el tiempo con la nueva actualización de Windows 10, 21H2, que además es de las gordas y Microsoft necesitará personal en la fase de despliegue, pruebas y resolución de problemas que no han sido pocos en anteriores actualizaciones.

Lanzamiento de Windows 11, ¿el 20 de octubre?

Los únicos datos públicos expuestos hasta ahora fue el de «disponibilidad para la temporada navideña» y «antes del final de 2021» declarados en el anuncio del sistema. Más allá oficialmente no hay nada aunque la versión RTM que utilizarán los fabricantes OEM para preinstalar en equipos nuevos deben obtenerla semanas antes, octubre/noviembre máximo, para dar tiempo a las pruebas correspondientes.

Lo que sí ha habido son «detalles» no sabemos si interesados o no para mantener el interés del lanzamiento. Uno de ellos llegó en las notas de los drivers gráficos publicada por Intel, precisamente para dar soporte a Windows 11. Intel señaló los sistemas operativos soportados hasta Windows 11 calificado como «actualización de octubre de 2021» lo que parecía indicar ese mes para su disponibilidad.

Más «indicaciones» las tuvimos en la documentación de la propia Microsoft, donde indicaba que los OEMs tenían que enviar sus controladores para certificar en Windows 11 la cuarta semana de septiembre como máximo.

Ahora nos llega otro de esos detalles. A través de su cuenta oficial de Twitter, Microsoft ha compartido una imagen de Windows 11 con el modo oscuro activado, junto con la definición «estéticamente agradable«. Lo interesante de la imagen del tuit no es lo «agradable» de la interfaz, si no la fecha y hora del sistema que puede verse en la barra de tareas: 11,11 horas del día 20 de octubre de 2021.

¿Es suficiente indicador o los chicos de marketing de Microsoft «juegan» con nosotros? Tú valoras. Si quieres probar ya el sistema puedes revisar nuestra guía de instalación y realizar el proceso como actualización desde Windows 10 o en instalaciones limpias con las ISO oficiales.