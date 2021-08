Hace cosa de un mes os hablamos de una nueva PS5 Digital Edition, una versión de la conocida consola de nueva generación de Sony que mantendrá el enfoque de la original, es decir, tendrá el mismo diseño y vendrá sin unidad óptica, pero que iba a contar con algunos cambios menores que harían que su producción fuese más sencilla, y un poco más barata de fabricar.

Hoy, por fin, tenemos todos los detalles de esa nueva PS5 Digital Edition, que se identifica bajo la nomenclatura CFI-1102A. De momento solo se ha encontrado en algunos mercados concretos, como el Australiano, pero hemos podido conocer a fondo sus claves más importantes, y al final se ha confirmado todo lo que os contamos en su momento.

Además del ya citado cambio de nomenclatura, la nueva PS5 Digital Edition es 300 gramos más ligera que el modelo original, lo que nos deja un peso de 3,6 kilogramos. Otro cambio importante lo tenemos en la base de apoyo, que utiliza nos nuevos tornillos con un agarre de goma, lo que hace que podamos ponerlos y quitarlos con las manos. De esta forma es mucho más rápido y fácil montar la consola.

¿Trae cambios a nivel de hardware la nueva PS5 Digital Edition?

Todo parece indicar que no, pero no debería sorprendernos, ya os adelantamos que no debíamos esperar novedades en este sentido. Simplemente se trata de una revisión con la que Sony ha pulido un poco algunos aspectos de la consola, centrándose tanto en aspectos externos (la modificación en la base de apoyo) como internos (para reducir el peso en 300 gramos).

Este tipo de revisiones permiten a la compañía conseguir una ligera reducción de costes que, cuando se multiplica por varios millones de unidades vendidas, suma un montante interesante. Con esto en mente, no debería extrañarnos que Sony se preocupe por este tipo de cambios, aunque al usuario de a pie puedan parecerle nimios.

Si estás esperando a que llegue una nueva PS5 Digital Edition en versión Slim, ya te adelanto que vas a tener que tomártelo con tranquilidad. La revisión real, y profunda, de la consola de nueva generación de Sony no llegará, al menos, hasta 2023 o 2024, y con la situación actual que vive el mercado de los semiconductores es imposible descartar que se acabe produciendo, incluso, un retraso sobre esa última fecha.