La fecha de lanzamiento de Windows 11 es una de las pocas cuestiones que aún nos quedan por conocer del nuevo sistema operativo de Microsoft. La compañía no se pilló los dedos en la presentación oficial y habló vagamente de disponibilidad para navidades. Un documento de Intel lo adelanta a octubre de 2021.

Cada lanzamiento de Windows, con excepciones como la de Windows Vista o Windows 8, ha supuesto un impulso para la venta de hardware, especialmente cuando los requisitos mínimos se modifican al alza como es el caso de Windows 11 y los usuarios no pueden saltar a la última versión mediante actualizaciones.

Además, estamos en una época donde la venta de PCs apunta bien arrastrando el tirón provocado en 2020 por la necesidad de nueva infraestructura cuando tuvimos que encerrarnos en casa para frenar la pandemia. Los grandes proveedores de PCs se preparan para ello y la temporada desde octubre al cierre del año sumando la ‘vuelta al cole’ con las navidades es un periodo propicio ya que suele ser el que más ventas registra de todo el año.

Lanzamiento de Windows 11, ¿Octubre de 2021?

Así lo indican las notas de la versión de la última actualización de los drivers gráficos publicada por Intel, precisamente para dar soporte a Windows 11. Como verás en la imagen siguiente, el documento señala los sistemas operativos soportados (desde Windows 10 de 2018) hasta la que califica como «actualización de octubre de 2011» correspondiente a Windows 11.

No es una confirmación definitiva porque Microsoft no siempre ha hecho coincidir el nombre de la versión con la fecha efectiva de lanzamiento y la ha retrasado en algunas ocasiones, pero es una prueba más que confirma el adelanto del lanzamiento de Windows 11 como indicaban algunos analistas. Lo cierto es que la versión previa que está a prueba en el canal Insiders es bastante estable, aunque no exenta de errores, y de ellos dependerá en definitiva la disponibilidad de la versión final.

Por supuesto, hay alternativas a Windows 11 y la más ‘natural’ pasa por seguir en Windows 10. Una versión que tendrá soporte hasta 2025 y que en pocos meses ofrecerá la actualización de otoño ‘Sun Valley’ con grandes novedades, incluyendo algunas de Windows 11 y que a su vez se desarrollaron para Windows 10X.