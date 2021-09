Far Cry 6 será la nueva entrega de la saga de acción y aventura en mundo abierto que ha desarrollado Ubisoft Toronto y que en esta ocasión nos llevará a una isla ficticia del Caribe donde tendremos que unirnos a un grupo de guerrilleros que luchan contra el dictador de turno en una ambientación inspirada en los sucesos de la revolución cubana.

A poco que repita el exitazo de Far Cry 5 (2,5 millones de copias en los primeros cinco días) Far Cry 6 será uno de los videojuegos de referencia para la temporada otoñal. Estará disponible en apenas un mes, el 7 de octubre de 2021 con un lanzamiento que cubrirá generaciones anteriores de consolas como PlayStation 4 y Xbox One, la última generación con versiones para PS5 y Xbox Series X y también las destinadas a servicios como Google Stadia y Amazon Luna.

Y por supuesto ordenadores personales donde creemos que Ubisoft desplegará todo el potencial de este juego, si bien necesitaremos un equipo relativamente robusto para jugarlo con calidad y nos gusta más bien poco que se distribuya en exclusiva en Epic Games y se queden fuera otras como Steam. Ya sabes la guerra de las tiendas digitales.

Far Cry 6, características PC

Ubisoft ha detallado algunas de las características específicas para la versión PC, como la optimización de la tecnología FidelityFX Super Resolution (FSR) para escalar desde resoluciones más bajas y aumentar la velocidad de fotogramas. Hasta ahora, los juegos patrocinados por AMD como este no han soportado el DLSS de NVIDIA y sería una desgracia que Ubisoft no terminara incluyéndola por motivos comerciales.

Al igual que otros títulos modernos de Ubisoft, vemos amplio soporte para monitores de pantalla ultra ancha, velocidades de cuadro sin límites, amplias opciones de resoluciones y filtros gráficos, personalización de controles de entrada y un modo para fotografía habitual del estudio. Las opciones de accesibilidad para daltónicos, subtítulos o texto a voz también estarán presentes.

Far Cry 6 para PC contará con un paquete de texturas de alta resolución opcional e incorporará una herramienta de referencia que probará la configuración de hardware a varias resoluciones y calidad de imagen y ofrecerá gráficos comparativos de cada una de ellas para que el usuario selecciona según el nivel de fotogramas por segundo a lograr.

Far Cry 6, requisitos técnicos PC

El juego es exigente para alcanzar los 60 FPS, aunque no varía demasiado de lo que vimos en Assassin’s Creed Valhalla y nada de lo que no hayamos visto en un triple A actual. Con el trazado de rayos activado ya es otra cosa y sí necesitará una gráfica de gama alta, mientras que el paquete de texturas de alta resolución aumentará el espacio en disco necesario en 37 Gbytes. En sistemas no hay alternativas, con DirextX 12 obligatorio, necesitaremos al menos la versión de 64 bits de la edición de primavera de 2021 de Windows 10. Te dejamos con las configuraciones propuestas por Ubisoft para el juego:

Requisitos mínimos 1080p (30 fps, calidad baja y sin trazados de rayos)

S.O. Windows 10 20H1 (64 bit)

CPU: AMD Ryzen 3 1200 o Intel i5-4460

GPU: AMD RX 460 (4 GB) o NVIDIA GTX 960 (4 GB)

RAM: 8 GB en doble canal

Almacenamiento: 60 GB (SSD recomendada)

Requisitos recomendados 1080p (60 fps, calidad alta sin trazados de rayos)

S.O. Windows 10 20H1 (64 bit)

CPU: AMD Ryzen 5 3600X o Intel i7-7700

GPU: AMD RX VEGA64 – 8 GB o NVIDIA GTX 1080 – 8 GB

RAM: 16 GB en doble canal

Almacenamiento: 60 GB (SSD recomendada)

Requisitos mínimos 1440p (60 fps, configuración ultra sin trazados de rayos)

S.O. Windows 10 20H1 (64 bit)

CPU: AMD Ryzen 5 3600X o Intel i7-7700

GPU: AMD RX 5700XT – 8 GB o NVIDIA RTX 2070 SUPER – 8 GB

RAM: 16 GB en doble canal

Almacenamiento: 60 GB (SSD recomendada) + 37 GB para las texturas opcionales HD

Requisitos recomendados 1440p (60 fps, configuración ultra con trazados de rayos)

S.O. Windows 10 20H1 (64 bit)

CPU: AMD Ryzen 5 5600X o Intel i5-10600

GPU: AMD RX 6800 o NVIDIA RTX 3070 – 8 GB

RAM: 16 GB en doble canal

Almacenamiento: 60 GB (SSD recomendada) + 37 GB para las texturas opcionales HD

Requisitos recomendados 4K (30 fps, configuración ultra con trazados de rayos)

S.O. Windows 10 20H1 (64 bit)

CPU: AMD Ryzen 7 5800X o Intel i7-10700k

GPU: AMD RX 6900XT – 16 GB o NVIDIA RTX 3080 – 10 GB

RAM: 16 GB en doble canal

Almacenamiento: 60 GB (SSD recomendada) + 37 GB para las texturas opcionales HD

Far Cry 6 estará disponible el próximo 7 de octubre de 2021 para PC en cuatro versiones (estándar, Gold, Ultimate y de Coleccionista) y también para PlayStation 4, Xbox One, PS5, Xbox Series X, Google Stadia y Amazon Luna.