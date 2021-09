Cuando se trata de tarjetas SD, son muchos los usuarios tienden centrar su decisión en exclusiva la cantidad de almacenamiento que estas ofrecen. Sin embargo, al igual que el resto de sistemas de almacenamiento, para algunos usos, la velocidad resulta un factor más importante en el pensar. Aunque por suerte, las nuevas tarjetas SD de Samsung buscan ofrecernos lo mejor de ambos mundos, con unas velocidades de hasta 160 MB por segundo.

Recién anunciadas por la compañía surcoreana, estas nuevas tarjetas completarán sus actuales familias de microSD, SD PRO Plus y EVO Plus, alcanzando unas velocidades de escritura de hasta 120 MB/s y velocidades de lectura de hasta 160 MB/s. Aunque por desgracia, estas velocidades solo se aplicarán a las versiones de 128 GB y mayores.

Estas tarjetas SD cuentan con todas las clasificaciones de velocidad esenciales necesarias para grabar videos 4K a gran velocidad sin ningún problema, con clasificaciones como U3, V30 y Clase 10, además de su presencia dentro de la categoría SDXC. Además, Samsung también ha adelantado que estas tarjetas SD contarán con el respaldo de una garantía limitada de 10 años.

Por otra parte, como bien adelantábamos, la velocidad no será su único punto fuerte. Y es que en lo que respecta a la capacidad de almacenamiento, todos los nuevos modelos estarán disponibles en versiones con hasta 512 GB de espacio, por lo que si necesita grabar continuamente archivos de video grandes a altas velocidades, estos podrán hacerlo.

Con una disponibilidad escalonada durante lo que resta de año, Samsung ha anunciado ya que las tarjetas SD EVO Plus y microSD más económicas estarán disponibles en capacidades desde los 32 GB, confirmando por el momento unos precios que variarán desde los 8,99 dólares hasta los 39,99 dólares de los modelos de 256 GB.

En cuanto a las tarjetas SD PRO Plus de gama alta, se espera un lanzamiento para finales de este año, aunque por el momento Samsung no ha anunciado ningún precio.