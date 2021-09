Far Cry 6 llegará el 7 de octubre a todo el mundo, pero nos hemos llevado una sorpresa mayúscula al confirmar que este título, uno de los juegos triple A más esperados del año, es totalmente compatible con la iluminación inmersiva de Corsair.

Los que nos leéis a diario recordaréis el artículo que publicamos en su momento sobre la iluminación inmersiva de Corsair. Para disfrutar de ella, solo necesitamos un juego compatible, periféricos Corsair y la herramienta iCUE, sin más.

Cuando ejecutemos el juego, la iluminación inmersiva se establecerá de forma automática, y se distribuirá entre todos los periféricos y componentes Corsair con iluminación LED RGB que tengamos, y que cuenten con integración en iCUE.

Si al iniciar Far Cry 6, o cualquier otro juego compatible con la iluminación inmersiva de Corsair, debéis aseguraros de que iCUE está debidamente actualizado, así como todos vuestros periféricos, y de que tenéis habilitadas las opciones de integración en juegos. Podéis acceder a esas opciones a través de «Configuración» (la ruedecita situada en la esquina superior derecha de iCUE). Os dejo una imagen por si os perdéis.

Así de bien luce Far Cry 6 con la iluminación inmersiva de Corsair

En el vídeo adjunto, cortesía de la propia Corsair, podéis ver cómo mejora la inmersión al jugar a Far Cry 6 gracias a la iluminación que ofrecen, a través de iCUE, los periféricos y componentes de Corsair.

La iluminación se adapta, en tiempo real, a las diferentes ubicaciones del juego, y también a la acción del mismo. Así, por ejemplo, cuando atacamos a un enemigo, la iluminación se torna roja, cuando vamos por la jungla muestra un color verdoso, y cuando utilizamos un lanzallamas se muestran efectos anaranjados que simulan las llamas que vemos en pantalla.

El resultado es fantástico, de eso no hay ninguna duda. Como dije en su momento, esta tecnología me parece todo un acierto, y ofrece un valor claro a la hora de jugar, tanto por lo que respecta a la inmersión como a . Tuve la suerte de probarla en varios juegos, como Metro Exodus, The Division 2 y Far Cry New Dawn, y de todas mi favorita fue la integración en The Division 2. En este sentido, puede que influyera el hecho de que este fue también mi juego favorito de esos tres.

Para celebrar la integración de Far Cry 6 en iCUE, la compañía estadounidense regalará copias del juego en formato digital al comprar determinados productos a través de la web oficial de Corsair. También podremos conseguir un perfil personalizado para el Stream Deck de forma totalmente gratuita, y participar en el sorteo de un PC totalmente personalizado que podemos ver en la imagen de portada.

¿Te lo vas a perder? Ya sabíamos que no, y para que lo tengas todo a mano, te dejamos aquí el enlace que tienes que seguir para participar en el sorteo de ese impresionante PC, cuyas especificaciones te listamos justo debajo:

Caja: Corsair 4000D AIRFLOW Black.

CPU: AMD Ryzen 9 5900X.

GPU: AMD Radeon RX 6800 XT.

Fuente: Corsair RM850.

RAM: Corsair VENGEANCE RGB PRO SL 32GB 3200 MHz.

SSD: Corsair MP600 CORE 1TB.

Refrigeración líquida todo en uno: Corsair iCUE H100i ELITE CAPELLIX.

Ventiladores: tres Corsair QL120.

El ganador del sorteo también se llevará un impresionante conjunto de periféricos: