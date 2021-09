Cuando hablamos de actualizaciones para teléfonos, normalmente pensamos en nuevas versiones del sistema operativo o el cambio físico de sus componentes. Sin embargo, Samsung nos demuestra con los Galaxy A52s 5G que las opciones no tienen por que estar siempre limitada a estos, sino que incluso pueden combinarse para expandir la RAM de un teléfono a través de una actualización de software.

Bajo el nombre comercial de «RAM Plus», tal y como nos detallan desde SamMobile, esta nueva función se centra en la ya conocida capacidad de uso de la RAM virtual, con la que se asigna una cierta porción de almacenamiento interno para ser utilizado en algunas tareas de memoria para las aplicaciones y el propio sistema operativo.

Exactamente lo que Samsung ha hecho para los Galaxy A52s 5G, otorgándole al teléfono 4 GB adicionales de RAM para alcanzar un total de 10 o 12 GB, dependiendo del modelo (desgraciadamente con sólo el Galaxy A52s de 6GB actualmente disponible en nuestro país). Además, por el momento la actualización, con la versión de firmware A528BXXU1AUH9, se está comenzando a implementar de manera gradual sólo para el territorio de la India, aunque se espera ya que continúe expandiéndose al resto de terminales de todo el mundo.

Por supuesto, incluso el almacenamiento interno UFS 3.1 es significativamente más lento que la RAM LPDDR que se usa en los teléfonos inteligentes, así que es de esperar que podamos sufrir algunos golpes de rendimiento cuando esa RAM expandida esté en uso. Aunque sin duda se trata de una capacidad que hace todavía más atractivo a este teléfono de gama media enfocado para entretenimiento y juegos.

Dado que la RAM virtual debe integrarse profundamente en el sistema operativo, debe quedar claro que dicha característica no puede ser proporcionada fácilmente por una aplicación de terceros que no tenga ese acceso a nivel de sistema. Para ser claros, no se puede simplemente descargar más RAM en su teléfono, por lo que normalmente es preferible evitar el uso de aplicaciones de terceros que prometan estas funciones.