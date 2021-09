Como recordarás, hace poco más de dos semanas debutaron los Super Follows, un nuevo sistema de monetización de Twitter con el que la plataforma pretende, además de diversificar sus fuentes de ingresos, que los creadores tengan una vía de monetización de sus contenidos. Con este sistema, los usuarios pueden realizar una pequeña aportación económica mensual y, como contraprestación, tendrán acceso a contenidos exclusivos. Un formato más para potenciar el mecenazgo y micromecenazgo, tan comunes estos últimos tiempos.

De momento, en su despliegue, los Super Follows solo están disponibles en Estados Unidos y en Canadá, y solo para usuarios de iOS. Además, Twitter va seleccionado, desde una lista de espera, qué cuentas pueden ofrecer el Super Follow, y de momento parece que la admisión de nuevas cuentas funciona con cuentagotas.

Así, con un despegue tan timorato, parece que los números no resultan precisamente espectaculares. O, en todo caso, lo son pero no en el sentido que cabría esperar. Y es que, según afirma TechCrunch, los ingresos generados por los Super Follows tras sus dos primeras semanas de vida, se situaría alrededor de los 6.000 dólares. Un número que, de primeras, genera una sensación de fracaso. ¿12.000 dólares al mes? Seguramente poner en marcha los Super Follows ya ha costado bastante más que eso.

Ahora bien, ¿podemos hablar de fracaso? ¿Es esto una señal de que los Super Follows son un fiasco? ¿Veremos pronto a Twitter dar marcha atrás y eliminar esta función? Incluso voy más allá, ¿realmente 6.000 dólares es una mala cifra? Y es que, tras darle un par de vueltas, lo cierto es que no lo tengo tan claro.

Lo primero que hay que aclarar es que estos datos no provienen de Twitter, sino de la consultora Sensor Tower, y aunque parecen bastante afinados, no podemos contar con que sean 100% acertados. Pero podemos obviar esto, y darles credibilidad. Sigo pensando que, aunque seguramente Twitter esperaba un ingreso más elevado, pero no debemos olvidar que de momento los Super Follows son algo muy novedoso, accesible desde una única plataforma, y con un potencial que todavía está por explorar.

introducing Super Follows—a paid monthly subscription that supports your favorite people on Twitter AND gets you access to ::puts sunglasses on:: super Tweets

rolling out in US and Canada on iOS only … 😏 for now pic.twitter.com/Mb9sgxbw5F

— Super Follows (@SuperFollows) September 1, 2021