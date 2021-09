Super Follows de Twitter: empieza su despliegue

Fue a principios de año cuando escuchamos hablar por primera vez de los Super Follows, una nueva vía de monetización que Twitter se estaba planteando, y que consiste en un modelo de suscripción con una cuota mensual. El modelo de las suscripciones que en los últimos años estamos viendo crecer a pasos agigantados, y que permite a los creadores de contenido, independientemente de la plataforma que empleen, obtener un retorno económico del tiempo dedicado a crearlos.

De la mano de la llegada del verano al hemisferios norte, Twitter «estrenó» los Super Follows y, de su mano, también los Ticketed Spaces. Y si te preguntas la razón por la que he entrecomillado la palabra estrenar, es porque en realidad lo que hizo fue anunciar su lanzamiento, abriendo las listas de espera para aquellos usuarios que cumplieran determinadas condiciones y que quisieran ofrecer dichos servicios y, de este modo, monetizar sus cuentas. Sin embargo, y durante meses, las listas han permanecido abiertas, pero no se han dado más pasos en ese sentido.

Así, si el anuncio de Super Follows y Ticketed Spaces marcó la llegada de la temporada estival, finalmente ambas funciones van a debutar al ritmo del Dúo Dinámico y un inolvidable (al menos para los que vimos Verano Azul en su momento) El final del Verano. Hace solo unos días que se empezaron a desplegar los primeros Ticketed Spaces, y hoy sabemos, por la propia compañía, que los Super Follows también están llegando ya a la plataforma, aunque de momento en una versión muy limitada.

Según podemos leer en el tweet en el que se anuncian los primeros Super Follows, éstos de momento solo estarán disponibles en Canadá y Estados Unidos, exclusivamente a través de la app para iOS, y la selección de cuentas con las que debuta el servicio es, bueno, digamos que es un grano de arena en el desierto.

introducing Super Follows—a paid monthly subscription that supports your favorite people on Twitter AND gets you access to ::puts sunglasses on:: super Tweets

rolling out in US and Canada on iOS only … 😏 for now pic.twitter.com/Mb9sgxbw5F

— Super Follows (@SuperFollows) September 1, 2021