Windows 11 se lanzará oficialmente el próximo 5 de octubre y son muchos los usuarios que están interesados en actualizar a la nueva versión del sistema operativo de Microsoft, pero que no saben si podrán hacerlo debido a los nuevos requisitos técnicos que este trae consigo. PC Health Check es una herramienta que te ayudará en esta tarea.

PC Health Check es una veterana utilidad que al contrario de lo que su nombre parece indicar, sirve para comprobar si un equipo es apto para ejecutar la versión de turno de Windows. Con Windows 11 no ha habido ninguna excepción, pero sí varios tropiezos que se han resuelto ahora. O mejor dicho, PC Health Check ya está al alcance de todos los usuarios de Windows.

En resumen, Microsoft actualizó PC Health Check para dar soporte a Windows 11, por algún motivo que no se llegó a explicar retiró la descarga de la aplicación y más adelante volvió a reponerla, pero solo para los usuarios del programa Insider de Windows. Pues bien, los vaivenes por fin se han terminado y PC Health Check está ya disponible para todos los usuarios de Windows.

¿Te interesa actualizar a Windows 11 cuando sea posible y quieres saber si tu ordenador actual es compatible? Puedes descargar PC Health Check y que haga su trabajo. Si tienes dudas de cómo hacerlo, te contamos cómo se realiza todo el proceso en este artículo especial. Lo cierto es que no tiene mayor misterio el asunto, pero sí los detalles adicionales.

Como seguramente sabrás, desde que se supo de la existencia de Windows 11 y desde que Microsoft lo presentó en sociedad, uno de los temas que más ha dado de que hablar ha sido el de los requisitos, y es que los hay que no tienen sentido a priori. Ahora bien, a medida que el desarrollo del sistema ha ido avanzando, los requisitos han hecho lo propio.

Por lo tanto, no te desesperes si tu equipo no cumple con lo que pide Microsoft para Windows 11 porque los de Redmond no son de fiar en este aspecto y quitando componentes esenciales como el chip TPM, poco a poco han aflojado la correa en otros aspectos. Y en caso de que sea un no rotundo, siempre podrás seguir usando Windows 10 hasta 2025, por lo que te da tiempo para ahorrar y comprarte un nuevo PC… o pasarte a Linux.