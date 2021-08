Como recordarás, solo un día después del anuncio de Windows 11, Microsoft publicó PC Health Check, una práctica app para Windows 10 que nos informaba sobre la compatibilidad del sistema con Windows 11. En su momento te contamos cómo funcionaba, y aprovechamos para abordar en profundidad, por primera vez, el más que polémico tema de los requisitos mínimos de Windows 11. Y en base a lo que vimos en ese momento, ya se podían aventurar unos meses de bastantes cambios, como hemos podido ir confirmando.

Sin embargo, y por razones que nunca terminaron de quedar del todo claras, Microsoft retiró PC Health Check de su web pocos días después. Afortunadamente, en ese momento ya se podían encontrar algunas alternativas a la aplicación de Microsoft, de las cuales te hablamos aquí. No obstante, aunque el funcionamiento de ambas aplicaciones no tiene mácula, cabía esperar que Microsoft solucionara los problemas que hubiera podido encontrar en PC Health Check y la republicara.

Esto, no obstante, nos hizo pensar que el problema no estaba en la aplicación, sino en la lista de hardware compatible. A lo largo de estos meses hemos visto sumarse placas base y procesadores, con una nueva adición anteayer mismo, lo que nos hace entender que PC Health Check, en su primera versión, no contemplaba la posibilidad de que se produjeran cambios en la lista de hardware compatible. Así, podría haber dado falsos negativos a sistemas que sí que fueran compatibles.

Sea como fuere, y tras unos días de pruebas, Microsoft ya está liberando la nueva versión de PC Health Check que, además de la prueba de compatibilidad con Windows 11, también muestra información general sobre el estado del sistema: capacidad de la batería (en el caso de portátiles), de almacenamiento, velocidad de inicio, etcétera. No obstante lo importante es, claro la prueba de compatibilidad del sistema con Windows 11. Puedes descargarla desde aquí, si eres insider.

A este respecto, cuando hagas click en el botón Comprobar ahora, se te indicará si el ordenador es compatible o no con Windows 11, con la lista completa de las especificaciones técnicas y de las propiedades de tu PC. Si tan solo ves el mensaje que te indica si el PC es compatible o no, haz click en el botón Ver todos los resultados para acceder a la lista. Adicionalmente, si pinchas en el botón Especificaciones del dispositivo, PC Health Check te llevará a una página web de Microsoft con información sobre los requisitos de Windows 11.

Aunque todavía podemos esperar nuevas adiciones a la lista de hardware compatible con Windows 11, la publicación de PC Health Check parece una señal de que la lista está ya muy cerca de cerrarse. Algo que tiene bastante sentido si finalmente Windows 11 llega al mercado a finales de octubre, como cada vez parece más claro que va a ser.