El Google Pixel 6 Pro es filtrado al completo en un vídeo

Tras el pequeño adelanto de los Pixel 6 y su procesador Tensor, todavía nos quedaban algunas dudas sobre el Google Pixel 6 Pro, el modelo más potente de esta nueva familia de smartphones. Sin embargo, antes de que la compañía haya podido anunciarlo oficialmente, acabamos de obtener una idea de qué esperar en unas pocas semanas tanto en términos de la apariencia como de algunos aspectos internos, con un vídeo que filtra el teléfono al completo.

Mostrado por Brandon Lee de This is Tech Today, lo primero a destacar antes de nada es que se trata de una unidad temprana del dispositivo, por lo que todavía podríamos ver algunos ligeros cambios en la versión final del Pixel 6 Pro. No obstante, tal y como podemos ver, este teléfono cumple con prácticamente todos los puntos filtrados anteriormente, por lo que no deberíamos ver demasiada diferencia tras su lanzamiento oficial.

I think this may be the first hands on video leak of a Google Pixel 6 Pro.

FYI: The logo would indicate that this is likely an early production test unit, so that means there may be some differences between what you see here and the actual production device. #teampixel pic.twitter.com/4QSvdktqA7

— M. Brandon Lee | THIS IS TECH TODAY (@thisistechtoday) September 21, 2021