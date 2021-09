Filtradas las especificaciones de las RTX 30 Super de Nvidia

Tal y como pudimos ver ayer filtrado «por accidente» entre las especificaciones del HP Envy 34 AIO, parece algo ya seguro que NVIDIA se está preparando para la próxima presentación de sus nuevas tarjetas gráficas RTX 30 Super, posiblemente retrasada hasta comienzos del próximo año, dentro del marco del CES 2020 que tendrá lugar en enero.

Y es que si bien podría haberse tratado primeramente de algún tipo de error, citando accidentalmente las RTX 3080 Super en lugar del modelo actual RTX 2080 Super, ahora se suman nuevas filtraciones que comparten las especificaciones de la familia completa de estas nuevas GPU.

Los detalles provienen de la cuenta de Twitter del filtrador kopite7kimi, conocido por su buen historial de aciertos en este tipo de productos, siendo uno de los primeros en revelar información sobre la alineación de Ampere antes de su lanzamiento el año pasado.

Let’s make a summary.

3090S 10752 24GB G6X

3080S 8960 12GB G6X

3070S 5888 8G G6X

3060S 5632 12G G6

Although I doubt the specs of some of them and the name of 90S.

👀👀👀

— kopite7kimi (@kopite7kimi) September 22, 2021