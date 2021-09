Red Dead Redemption 2: amplía el mapa a lo grande

Que Red Dead Redemption 2 es uno de los mejores juegos de los últimos años es algo que admite poca discusión. Sin duda es mejorable, como prácticamente todo en esta vida, pero la experiencia de juego que ofrece es destacable, y gracias a su modo online, la jugabilidad se extiende de manera prácticamente infinita. Y por si eso fuera poco, además tenemos a la comunidad de modders, que se encargan de enriquecer aún más la experiencia.

En el caso de Red Dead Redemption 2, el juego recientemente ha alcanzado los 1.000 complementos en Nexus Mod, el popular repositorio de este tipo de creaciones, y a modo de celebración el popular modder Siemreaper ha creado un pack que incluye nada menos que 13 expansiones al mapa original del juego, ofreciendo así muchas más localizaciones, que harán que quienes ya lo han jugado puedan retomarlo de nuevo para explorar todas las nuevas regiones.

Aunque existen bastantes más ampliaciones para el mapa original de Red Dead Redemption 2, lo interesante es que Siemreaper ha realizado una cuidada selección, incluyendo solo ampliaciones que respetan por completo todo el «lore» del juego. Y es que no es extraño encontrar este tipo de complementos para muchos juegos, pero en los que no se ha respetado toda la historia original del juego, y que por lo tanto no encajan en la trama y pueden llegar a arruinar por completo la narrativa del título.

Estos son los elementos que podremos encontrar en el megapack de ampliación para Red Dead Redemption 2:

Chuparosa

Railroad on Mexico

El Matadero

Casa Madrugada

Escalera

Camps in Mexico

Butter Bridge

Minor Constructions in Mexico

Camps in Mexico Expansion

Frontera Bridge

Sidewinder Gulch

El Presidio

Laguna Borrego Camp

Irish’s Shack

Ramita De La Baya

Mexico On Minimap

Estos mods están firmados por los creadores RedMaxBR, AClassySliceOfToast, DuPz0r y SergeantJoe y, tal y como aclara Siemreaper, no son creaciones nuevas. El mod recibe el nombre de Mexico, y para poder emplear todos los elementos que lo integran es necesario contar con software adicional, más concretamente con los gestores de complementos de Red Dead Redemption: Lenny’s Mod Loader, Script Hook RDR2 y Red Dead Beta – Out of Bounds.

Y precisamente esa es la razón de ser de este pack, facilitar la instalación de muchos componentes extra, algo que por separado puede llevar bastante tiempo y complicaciones adicionales. Este modelo, el de los packs de mods, aunque menos común en títulos como Red Dead Redemption 2 sí que es habitual en otros juegos como Minecraft, en los que existen miles de compilaciones y personalizaciones, que se instalan de una manera muy sencilla y redefinen por completo la experiencia de juego.

Más información: Mexico en NexusMods.