Aunque al hablar de Amazon lo primero que pensamos es en el comercio electrónico, casi de inmediato recordamos que a lo largo de los años se ha ido convirtiendo en un gigante, con representación en muchos mercados de los más variados. Y uno de ellos, en el que su presencia es sin duda destacable, es el de los dispositivos, un mercado al que se lanzó con su omnipresente Kindle, y que en este tiempo no ha hecho más que sumar nuevos e interesantes gadgets a su catálogo.

Esta misma tarde hemos asistido a la presentación de bastantes novedades a este respecto, en un evento de alrededor de una hora, que al menos a mí me ha dejado con el sabor de boca de que los planes de Amazon pasan por crecer sustancialmente en ese mercado. Y me parece un movimiento muy interesante, pues hasta ahora el hardware de la compañía se ha mostrado bastante efectivo, y la integración del mismo con sus servicios es un valor adicional que no debemos infravalorar.

A continuación daremos un repaso a todo lo que hemos visto en esta presentación de Amazon. No obstante, antes de ello es importante aclarar que de momento no está prevista la llegada de todos estos dispositivos a España. Algunos es posible que lleguen más adelante, y el resto… pues tendremos que esperar para saberlo. Hecha esta precisión, veamos las nuevas incorporaciones al catálogo de dispositivos de Amazon, en el mismo orden en el que han sido presentados (y ya te adelanto que se han guardado lo más llamativo para el final).

Amazon Smart Thermostat

El primer anuncio de la presentación de Amazon ha sido, en primera instancia, una sorpresa. Sin embargo, y tras pensarlo durante unos pocos segundos, cobra todo el sentido del mundo. Efectivamente, la compañía da el salto al campo de los termostatos inteligentes, con una propuesta de un atractivo diseño minimalista, y que pretende revolucionar ese mercado con su precio, de tan solo 59,99 dólares. Es un dispositivo que hace gala de una gran sencillez, y como no podría ser de otra manera, podrá ser controlado mediante Alexa.

Echo Show 15

Una de las novedades más atractivas es, sin duda, esta versión a lo grande de las pantallas Echo de Amazon. Como su propio nombre indica, en este caso hablamos de una pantalla de 15 pulgadas (15,6 para ser más exactos), diseñada para ser colgada en la pared o montada sobre un soporte compatible.

¿Y qué podremos ver en la misma? Pues junto a este dispositivo, debutan también los widgets personalizables de Alexa, de modo que podremos configurar un sistema de información con aquello que más nos interese tener permanentemente a la vista. Además, también podrá ser empleada para reproducir contenido de Prime Video, Netflix y Atresplaye con una resolución de 1.080p.

Hey Disney

Cada cierto tiempo, Amazon añade voces especiales a Alexa. Normalmente son de pago, y parte de ellas tienen una duración limitada en el tiempo. No sabemos si este será el caso de Hey Disney, un asistente diseñado de la mano de Disney, que se empleará en los dispositivos de los parques temáticos de la compañía, pero que los usuarios particulares también podrán adquirir para sus propios dispositivos de Amazon, y que ofrecerá más de 1.000 interacciones con voces de personajes de la compañía.

Amazon Glow

También con los más pequeños como usuarios potenciales, este dispositivo podría ser definido como un intercomunicador especialmente diseñado para niños. Cuenta con una pantalla de ocho pulgadas de disposición vertical, que se complementa con un proyector que crea una pantalla vertical «táctil» de 19 pulgadas, en la que se mostrarán elementos para mantener a su usuario más interesado en la conversación y el juego. Su objetivo principal es conseguir que los peques permanezcan más tiempo en llamada.

Halo View

Esta ha sido otro de los anuncios más interesantes de este evento de Amazon. Y es que, con Halo View, la compañía da un importante salto en el campo de las pulseras cuantificadoras. A diferencia de la Halo presentada el año pasado, y que no contaba con pantalla, este nuevo modelo sí que integra una pantalla AMOLED táctil a color y con feedback háptico, poniéndose así a la altura necesaria para competir con otros dispositivos en este mercado tan complejo.

En cuanto a sus sensores, esta pulsera cuenta con un sensor óptico que hará lecturas de frecuencia cardiaca y oximetría, junto con un sensor de temperatura de la piel y un acelerómetro. Y en cuanto a su autonomía, según Amazon se extiende hasta siete días, y una carga completa de la misma se podrá completar en tan solo 90 minutos.

Ring Always Home Cam

El campo de las cámaras de vigilancia da un salto (nunca mejor dicho) muy interesante con este dispositivo de Amazon. Hablamos de un dron equipado con una cámara, en el interior de la casa en la que ha sido instalado. Durante su configuración se podrán definir rutas y, cuando lo deseemos o como respuesta automática a eventos, el dron iniciará el vuelo y recorrerá el itinerario previamente definido, permitiéndonos así poder chequear visualmente qué está ocurriendo en el interior de nuestra vivienda cuando no nos encontremos en la misma.

Ring Alarm Pro

El tradicional Ring Alarm de Amazon experimenta una sorprendente evolución con esta versión pro. Y es que aunque cuenta con otras novedades, como almacenamiento de vídeo, sin duda lo más destacable es que ahora pasa a integrar un adaptador de red Eero. De esta manera, al emplearlo además de con una alarma, contaremos también con una red WiFi de malla, ampliable con otros adaptadores Eero.

Ring Virtual Security Guard

Tener un sistema de vigilancia en el hogar siempre resulta práctico, pero ¿qué ocurre en los momentos en los que no podemos supervisarlo personalmente? Pensando en esta problemática, Amazon ha definido este interesante servicio, mediante el cuál los usuarios de los dispositivos de seguridad de Ring, podrán contratar a profesionales que se encargarán de supervisar la señal capturada por las cámaras cuando el propietario no pueda hacerlo.

Blink Video Doorbell

La revolución smart llega a los timbres domésticos con este singular e interesante dispositivo. Equpado con cámara con resolución 1.080p, con una autonomía de hasta dos años y conectable mediante cable o de manera inalámbrica, nos proporcionará imagen en alta definición (tanto de día como de noche), audio bidireccional para comunicarnos con la persona que está llamando y notificaciones de que el timbre ha sido pulsado en la app del dispositivo.

Astro

Amazon se ha dejado, sin duda, lo más llamativo para el final. Astro, como ya has visto en la imagen, es un robot doméstico con una pantalla, en la que por defecto se muestran dos círculos que simulan ser sus ojo, sobre una base con ruedas. Pero más allá de sus elementos antropomórficos, la principal función de Astro, que por supuesto integra Alexa, es la supervisión del entorno doméstico, especialmente cuando no estamos presentes.

Así, cuenta con una cámara que se despliega verticalmente a modo de telescopio, y que permite que aunque el robot de Amazon se desplace por el suelo y su altura sea bastante limitada, pueda obtener vistas de superficies, como la parte superior de mesas y encimeras, que se encuentran muy por encima de la altura del dispositivo. Además, según nos han contado en la presentación, su comportamiento se regirá por una personalidad menos neutra que la de Alexa, para que las interacciones con Astro sean más genuinas.

