Novedades VOD te trae los mejores estrenos de la semana en Netflix, HBO, Amazon Prime Video… Y para qué engañarnos, en comparación con la semana pasada, baja el listón y la intensidad, así que nos refugiamos en la renovada oferta de Blumhouse que tiene su puntito. Como siempre, no obstante, hay mucho más donde y para elegir.

Amazon Prime Video

Comenzamos eso sí con Amazon Prime Video, que repite la jugada el año pasado y encara Halloween con una nueva antología de terror coproducida con Blumhouse, de ahí lo de Welcome to Blumhouse… Pero no entramos en nada más, porque el tráiler que puedes ver a continuación recoge un poco de cada una de las pelis que vienen y son dos para esta semana, dos para la siguiente… Por si te pierdes, la presente edición de Welcome to Blumhouse arranca con Bingo Hell y Black as Night, ambas mejor que peor recibidas, sin aspavientos tampoco por parte de la crítica.

Claro que si te quedas con ganas de más, la plataforma estrena otros contenidos exclusivos, incluyendo la adaptación de una historia real y muy tecnológica, además de cruda; y si te apasionan las series británicas de época y en especial las de detectives clásicos, ojo porque Amazon Prime Video está añadiendo a su catálogo la serie de Agatha Christie: Poirot. Palabras mayores, aunque no se encuentra disponible en versión original. Sin embargo, solo podíamos destacar una cosa y es Welcome to Blumhouse, que para eso es novedad.

Contenidos exclusivos:

Bingo Hell . «Una anciana combativa lucha para proteger a su amado vecindario de una fuerza maligna que se ha apoderado de la sala de bingo local y está matando a los residentes de formas espantosas.»

. «Una anciana combativa lucha para proteger a su amado vecindario de una fuerza maligna que se ha apoderado de la sala de bingo local y está matando a los residentes de formas espantosas.» Black as Night . «Una adolescente de lo más hábil, motivada por la venganza y con la ayuda de sus mejores amigos, se pasa el verano luchando contra vampiros que pretenden aterrorizar la ciudad de Nueva Orlenas en la que viven.»

. «Una adolescente de lo más hábil, motivada por la venganza y con la ayuda de sus mejores amigos, se pasa el verano luchando contra vampiros que pretenden aterrorizar la ciudad de Nueva Orlenas en la que viven.» Matando Cabos 2 . «Ante la inesperada muerte de su distanciado padre -El Máscara- y el subsecuente robo de su preciada máscara, Rubén -Mascarita- se verá enfrentado con su pasado. Junto a su invencible guardaespaldas Tony “El Caníbal” y, una inesperada aliada, tendrá un solo día para recuperarla y reconciliarse con la memoria de su padre.»

. «Ante la inesperada muerte de su distanciado padre -El Máscara- y el subsecuente robo de su preciada máscara, Rubén -Mascarita- se verá enfrentado con su pasado. Junto a su invencible guardaespaldas Tony “El Caníbal” y, una inesperada aliada, tendrá un solo día para recuperarla y reconciliarse con la memoria de su padre.» Me llamo Pauli Murray . «Pauli Murray fue una auténtica pionera, a menudo ignorada en el relato histórico, cuyas ideas influyeron en la lucha de Ruth Bader Ginsburg en favor de la igualdad entre hombres y mujeres y en la pugna por los derechos civiles de Thurgood Marshall.»

. «Pauli Murray fue una auténtica pionera, a menudo ignorada en el relato histórico, cuyas ideas influyeron en la lucha de Ruth Bader Ginsburg en favor de la igualdad entre hombres y mujeres y en la pugna por los derechos civiles de Thurgood Marshall.» Silk Road: atrapado en la Dark Web. «Basada en hechos reales. Un inteligente criminal y supuesto fundador de la llamada “Dark Net” (“Red Oscura”), una red oculta para el tráfico de armas, drogas y delincuencia, pronto se dará cuenta que no puedes gobernar el inframundo sin derramar algo de sangre.»

Entra en catálogo:

A un paso de mí

Agatha Christie: Poirot (T1-T4)

(T1-T4) El caballero de las sombras

El Niño

Fuego en el corazón

Hello World

La viuda

Retorno desde la quinta dimensión

Tadeo Jones 2: El secreto del Rey Midas

Tomb Raider

Un plan perfecto (Amigos con hijos)

Netflix

Netflix por su parte llega con un aluvión de lanzamientos exclusivos de entre los cuales destacamos…

¿Te suena? Culpable es una de suspense bastante al uso, un remake de una película danesa de 2018 dirigida por Antoine Fuqua (Training Day, The Equalizer) y protagonizada por Jake Gyllenhaal (Brokeback Mountain, Donnie Darko). No le pidas más que pasar el rato, que no es poco.

Más contenidos exclusivos:

Ada Magnífica, científica (T1). «La pequeña científica Ada Magnífica y sus dos mejores amigos plantean preguntas de gran envergadura y colaboran para descubrir la verdad sobre absolutamente todo.»

(T1). «La pequeña científica Ada Magnífica y sus dos mejores amigos plantean preguntas de gran envergadura y colaboran para descubrir la verdad sobre absolutamente todo.» Baki Hanma (T1). «Para mejorar sus destrezas y superar a su poderoso padre, Baki entra en la prisión estatal de Arizona y se enfrenta al famoso recluso conocido como Sr Desencadenado.»

(T1). «Para mejorar sus destrezas y superar a su poderoso padre, Baki entra en la prisión estatal de Arizona y se enfrenta al famoso recluso conocido como Sr Desencadenado.» Britney vs. Spears . «La periodista Jenny Eliscu y la cineasta Erin Lee Carr investigan la lucha por la libertad de Britney Spears a través de entrevistas exclusivas e informes confidenciales.»

. «La periodista Jenny Eliscu y la cineasta Erin Lee Carr investigan la lucha por la libertad de Britney Spears a través de entrevistas exclusivas e informes confidenciales.» Clichés del cine de Hollywood: La lista definitiva . «Ejércitos de un hombre, encuentros amorosos, bombas de relojería… las estrellas y expertos de la industria celebran (y critican) estos y otros clichés cinematográficos.»

. «Ejércitos de un hombre, encuentros amorosos, bombas de relojería… las estrellas y expertos de la industria celebran (y critican) estos y otros clichés cinematográficos.» Colonia Dignidad: Una secta alemana en Chile (T1). «Una colonia de cristianos alemanes, encabezada por un líder carismático y manipulador, se instala en Chile y acaba por jugar un papel decisivo en la dictadura.»

(T1). «Una colonia de cristianos alemanes, encabezada por un líder carismático y manipulador, se instala en Chile y acaba por jugar un papel decisivo en la dictadura.» Comer, beber y conversar con Paik (T1). «La estrella culinaria Paik Jong‑won y sus famosos invitados disfrutan comiendo y bebiendo mientras intercambian historias sobre la vida, la gastronomía y el buen beber.»

(T1). «La estrella culinaria Paik Jong‑won y sus famosos invitados disfrutan comiendo y bebiendo mientras intercambian historias sobre la vida, la gastronomía y el buen beber.» Descansa en paz, Dick Johnson . «La cineasta Kirsten Johnson escenifica con inventiva y humor la muerte de su padre, quien ya se acerca al final de su vida, como una forma de encarar lo inevitable.»

. «La cineasta Kirsten Johnson escenifica con inventiva y humor la muerte de su padre, quien ya se acerca al final de su vida, como una forma de encarar lo inevitable.» Forever Rich . «Cuando un humillante vídeo se hace viral, una prometedora cantante pop debe luchar durante una larga noche para no perder todo lo que tanto le ha costado lograr.»

. «Cuando un humillante vídeo se hace viral, una prometedora cantante pop debe luchar durante una larga noche para no perder todo lo que tanto le ha costado lograr.» Friendzone . «El romántico empedernido Thibault cree que su suerte está a punto de cambiar tras conocer a Rose. ¿Podrá pasar de ser solo un amigo a convertirse en el hombre de su vida?»

. «El romántico empedernido Thibault cree que su suerte está a punto de cambiar tras conocer a Rose. ¿Podrá pasar de ser solo un amigo a convertirse en el hombre de su vida?» Fuimos canciones . «Justo cuando su carrera pasa por un momento de transición, el enigmático ex que le rompió el corazón reaparece en Madrid. Menos mal que Maca puede contar con sus amigas.»

. «Justo cuando su carrera pasa por un momento de transición, el enigmático ex que le rompió el corazón reaparece en Madrid. Menos mal que Maca puede contar con sus amigas.» Gatas miedicas (T1). «En su 12.º cumpleaños, Willa Ward recibe un regalo miauravilloso que le abre las puertas a un mundo de brujería, animales que hablan y mucho más acompañada de sus amigas.»

(T1). «En su 12.º cumpleaños, Willa Ward recibe un regalo miauravilloso que le abre las puertas a un mundo de brujería, animales que hablan y mucho más acompañada de sus amigas.» Jugando con fuego (T2). «Gente guapa y soltera se conoce y socializa a orillas del paraíso. Pero hay trampa. Para ganar el gran premio de 100 000 dólares, tendrán que renunciar al sexo.»

(T2). «Gente guapa y soltera se conoce y socializa a orillas del paraíso. Pero hay trampa. Para ganar el gran premio de 100 000 dólares, tendrán que renunciar al sexo.» La asistenta (T1). «Tras escapar de una relación de maltrato, una joven madre encuentra trabajo como asistenta mientras lucha por cuidar de su hija y crear un futuro mejor para las dos.»

(T1). «Tras escapar de una relación de maltrato, una joven madre encuentra trabajo como asistenta mientras lucha por cuidar de su hija y crear un futuro mejor para las dos.» Lady Di: El musical . «La deslumbrante y devastadora vida de la princesa Diana es la protagonista de este original musical, que ha sido grabado con antelación a su estreno oficial en Broadway.»

. «La deslumbrante y devastadora vida de la princesa Diana es la protagonista de este original musical, que ha sido grabado con antelación a su estreno oficial en Broadway.» Love 101 (T2). «Estos estudiantes buscan la amistad, el amor y el coraje para ser ellos mismos mientras hacen de celestinas entre su profesora y el entrenador de baloncesto.»

(T2). «Estos estudiantes buscan la amistad, el amor y el coraje para ser ellos mismos mientras hacen de celestinas entre su profesora y el entrenador de baloncesto.» Nadie saldrá vivo de aquí . «Una joven mexicana, desesperada y sin documentos, se muda a una destartalada pensión en Cleveland. Es entonces cuando los inquietantes ruidos y visiones empiezan.»

. «Una joven mexicana, desesperada y sin documentos, se muda a una destartalada pensión en Cleveland. Es entonces cuando los inquietantes ruidos y visiones empiezan.» Scissor Seven (T2). «Este aprendiz de sicario empuña de noche sus tijeras de peluquero para ganar dinero y recordar su pasado mientras lidia con unos compañeros poco amistosos.»

(T2). «Este aprendiz de sicario empuña de noche sus tijeras de peluquero para ganar dinero y recordar su pasado mientras lidia con unos compañeros poco amistosos.» The Seven Deadly Sins: Cursed by Light. «Meliodas y sus amigos vuelven a la acción cuando la nueva era de paz se ve amenazada por la poderosa alianza mágica que podría suponer el final para todos.»

Entra en catálogo:

Acorralado

Alguien como tú

Atrápame si puedes

Blue Story

Cuatro hermanos

El club de la lucha

El ritmo de la venganza

Heat

Jarhead 2: Tormenta de fuego

La familia Addams: La tradición continúa

La curva de la muerte

Los ángeles de Charlie

Oats Studios (T1)

(T1) Rambo: Acorralado (parte II)

Sácame del paraíso

Seinfeld (Serie completa)

(Serie completa) Serendip

Sigo como dios

Socias y enemigas

Sonic: La película

Thunderbirds

Un paso adelante (Serie completa)

Una vida a lo grande

Disney+

Disney+ llega con poco y algo al mismo tiempo.

Contenidos exclusivos:

LEGO Star Wars: Cuentos escalofriantes . «Tras aterrizar de emergencia en el planeta volcánico Mustafar, Poe y BB-8 buscan ayuda en el escalofriante castillo de Darth Vader.»

. «Tras aterrizar de emergencia en el planeta volcánico Mustafar, Poe y BB-8 buscan ayuda en el escalofriante castillo de Darth Vader.» Star Wars Galaxia de sonidos (T1) «Star Wars Galaxia de sonidos explora la ambientación sonora de una galaxia muy, muy lejana a través de temas como el asombro, la emoción o las peculiaridades, entre otros.»

(T1) «Star Wars Galaxia de sonidos explora la ambientación sonora de una galaxia muy, muy lejana a través de temas como el asombro, la emoción o las peculiaridades, entre otros.» The Great North (T1). «Sigue las aventuras de la familia Tobin en Alaska, mientras el padre soltero Beef intenta mantener a sus hijos cerca, incluyendo a Judy, cuyas ambiciones la llevan al glamuroso mundo del centro comercial local».

Entra en catálogo:

Alma Salvaje

Breakout

grown-ish (T2)

Lo imposible

Malaka

Noche de bodas

Perdóname, Señor (T2)

HBO

Y HBO…

Contenidos exclusivos:

Familia nuclear (T1). «La serie documental de HBO NUCLEAR FAMILY consta de tres episodios y sigue a la cineasta Ry Russo-Young quien a través de la cámara y su pasado ahonda en el significado de qué es la familia.»

Entra en catálogo: