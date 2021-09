No es habitual que Netflix publique datos de audiencia, salvo la extraña ocasión en la que algo se convierte en un éxito de manera repentina. Así, de vez en cuando la gran N del VOD lanza un comunicado en el que ensalza tal o cual producción original, destacando si ha sido vista por tanta gente durante su primer fin de semana, mes o similar en lo que es una suerte de autobombo con poco rigor.

Autobombo por lo obvio y poco rigor no solo porque te tienes que fiar de lo que dice Netflix, sino porque la forma que tienen de medir la audiencia es harto discutible. Basta con que se hayan visto dos minutos de lo que sea para que Netflix lo cuente como una reproducción válida… cuando resulta evidente que no lo es. Es lo que llaman internamente como «iniciadores» y con eso, parece, les basta.

De este extremo dio cuenta la plataforma hace un par de años, explicando de paso cómo clasifica a sus clientes en función de cuánto ven: los mencionados iniciadores son los que ven una película o serie durante dos minutos y la quitan; luego están los observadores, quienes verían al menos un 70% de la película o serie, pero no la terminarían; y en último lugar están los completadores, el tipo de usuario que como mínimo ve el 90% de lo que empezó, cuando no lo ve por entero.

Pues bien, para dar a conocer sus datos de audiencia extramuros, Netflix utiliza la medida que más les beneficia, por engañosa que sea, y en base a lo visto por los iniciadores otorga una popularidad u otra a sus producciones. En esta ocasión, sin embargo, ha permitido ver también el histórico acumulado de horas de reproducción, lo cual también es engañoso para determinar qué contenios son los más vistos de la plataforma, pero al menos aporta otra vara de medir.

Veámoslo por partes. En primer lugar, las series y películas más vistas de Netflix durante los primeros 28 días de emisión.

Y ahora, las series y películas que más horas de visionado acumulan durante los primeros 28 días en emisión.

En el primer caso, la medida es engañosa porque dos minutos no son significativos de nada, y en el segundo porque no dura lo mismo porque la duración de los contenidos varía muchos según el formato; y son igualmente engañosas en ambos casos, primero porque no cuentan series, sino temporadas, y segundo porque en vez de 28 días se podían haber acogido al histórico total de reproducciones de los completadores, o al menos de los observadores. Pero puestos a elegir, la segunda tabla es más fidedigna y se nota incluso en los contenidos que se destacan.

Con respecto a esto último… Tampoco le pidamos peras al olmo: Netflix quiere su poquito de reconocimiento de calidad y por eso apuesta por producciones del tipo Roma o El irlandés, pero si lo más visto de la plataforma son culebrones como Los Bridgerton… Pues eso sirve Netflix a las masas, principalmente adolescentes y juveniles, que ven sus originales: sale más barato y recaba la misma afición. Aunque en honor a la verdad, son historias de acción y aventuras como La casa de papel, Stranger Things, The Witcher, Extraction (Tyler Rake) o 6 en la sombra las que más frutos recogen. Así que no todo está perdido.