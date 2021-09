Mientras que Apple se acaba de encumbrar con el lanzamiento de los iPhone 13 y su nuevo procesador A15 Bionic, ya tildado como el más rápido en el mercado móvil, parece que Samsung estaría buscando competir en un terreno diferente para su próxima generación de teléfonos, con un Exynos 2200 más centrado en lucir su colaboración con AMD.

Y es que compitiendo más con chipsets de Qualcomm para Android, los procesadores móviles de Samsung siempre han ofrecido un valor interesante a nivel de rendimiento CPU, pero menor a nivel de GPU, con una más que marcada superioridad de las GPUs Adreno frente a las Mali. Una deficiencia que tal y como vimos en los últimos datos de rendimiento, quedaría más que solventada.

No obstante, si bien los primeros rumores apuntaban incluso a un rendimiento por debajo de otros terminales actuales, la última filtración compartida por Ice Universe en Twitter parece ofrecernos unas cifras notablemente más optimistas, compartiendo por primera vez las supuestas frecuencias de reloj de los núcleos del Exynos 2200.

Correct, this is only the frequency of S22 Ultra, S22+ is different

