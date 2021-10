Telegram registró un «aumento récord en el registro y la actividad de los usuarios» el pasado lunes, ha descrito el fundador y CEO de la compañía responsable de la aplicación de mensajería. El motivo para ganar 70 millones de usuarios de golpe es conocido y no se debe a valores propios (que los tiene) sino a la caída global de servicios de Facebook que obligó al personal a usar alternativas.

Telegram encabeza por número de usuarios el grupo de aplicaciones alternativas a WhatsApp. Si lo usas habitualmente, el lunes notarías una cierta ralentización en el envío/recepción de los mensajes y contenido multimedia. El motivo fue el que cita el ejecutivo, unos cuantos millones más añadidos de golpe a sus 500 millones de usuarios activos para conectarse al no poder hacerlo por WhatsApp. Otra de las grandes alternativas como Signal también han anunciado aumento de usuarios.

«La tasa de crecimiento diaria de Telegram fue superada en varios niveles en orden de magnitud y recibimos a más de 70 millones de ‘refugiados’ de otras plataformas en un día. Estoy orgulloso de cómo nuestro equipo manejó el crecimiento sin precedentes porque Telegram continuó funcionando sin problemas para la gran mayoría de nuestros usuarios», dice Durov, no sin lanzar la consiguiente pulla a Facebook: «No te fallaremos cuando otros lo hagan«.

Por si eres uno de los nuevos, debes saber que tenemos desde hace años un canal público de comunicación con los lectores en Telegram. Funciona de manera similar a los RSS/Atom, un canal unidireccional en el que unos (nosotr@s) transmiten y otros (vosotr@s) reciben. No es un grupo, sino un canal, como los de televisión o radio. Sin comentarios, sin interacciones, sin «ruido». Si te interesa aquí lo tienes, al igual que el de otro canal de nuestros medios como muylinux que también te recomendamos.

Facebook, de mal en peor

La jefa de la política antimonopolio de la UE, Margrethe Vestager, dijo que la caída de servicios había demostrado las repercusiones de depender de unos pocos grandes actores y subrayó la necesidad de que hubiera más rivales. Lo que no ha explicado (ni otros regulares) es a quién demonios se le ocurrió aprobar las adquisiciones de WhatsApp e Instagram… De aquellos polvos, estos lodos…

Ya conoces nuestra opinión: WhatsApp e Instagram deberían ser independientes a la mayor brevedad. Y ya no solo porque un problema con la infraestructura o ataque informático deje fuera de juego a miles de millones de personas, sino porque su privacidad está altamente comprometida. Mark Zuckerberg ha pedido disculpas, pero son repetidas y no son suficientes. Hay que tomar medidas porque Facebook simplemente no tiene solución.

El escándalo mayúsculo de Cambridge Analytica (incluyendo extorsiones al más puro estilo mafioso con sobornos, espías y prostitutas) debería haber sido un punto de inflexión, pero los cambios fundamentales no han llegado a pesar de las promesas.

A la mayor caída de servicios de su historia por número de usuarios afectados (3.500 millones) y tiempo (más de siete horas) esta semana se ha unido la denuncia (de una ex-empleada) donde se se acusa a la red social de priorizar los beneficios sobre la lucha contra los discursos de odio y desinformación consciente de sus efectos, como un documento interno que determina que Instagram es perjudicial para una parte de sus usuarios más jóvenes y que resulta especialmente “tóxico” para las adolescentes por la percepción de su imagen corporal.

Y descansa del móvil y de todo lo demás…

En cuanto a la caída de Facebook: tranquilidad. Hay alternativas y, además, por nuestro propio beneficio mental, siempre viene bien desconectar de vez en cuando. Unas horas/días sin ‘guasap’ (y sin Telegram, y sin móvil, hasta sin MuyComputerMC :D) puede ser altamente beneficioso para la salud.