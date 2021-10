Una vez más, los servicios del gigante social se han venido abajo y multitud de usuarios en todo el mundo denuncian donde pueden -en muchos casos, en Twitter, aunque todo los medios de comunicación se están haciendo eco del problema- la caída o numerosos fallos de conectividad en servicios como Facebook, WhatsApp o Instagram… entre otros.

No está claro todavía a qué se ha debido en esta ocasión la caída, pero todo apunta a que podría ser otro de esos fallos que provocan sudores fríos a los administradores que estén al pie del cañón. Falta conocer más detalles y por el momento las compañías afectadas, Facebook principalmente, no han informado de nada en concreto.

A tenor de que tanto Facebook como Instagram están completamente caídas, solo WhatsApp -la única que tiene cuenta oficial en Twitter- ha podido publicar el típico mensaje de «somos conscientes de los problemas y estamos trabajando para volver a la normalidad», sin más datos al respecto.

We’re aware that some people are experiencing issues with WhatsApp at the moment. We’re working to get things back to normal and will send an update here as soon as possible.

Thanks for your patience!

— WhatsApp (@WhatsApp) October 4, 2021