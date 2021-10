Llévate PC Building Simulator gratis en Epic Games Store

Una semana más, Epic Games Store nos trae juegos gratis… Pues no. Esta semana no hay juegos gratis en plural, sino en singular, aunque considerar a PC Building Simulator como un simple juego puede quedarse bastante corto para el enfoque y contenido de este particular título.

PC Building Simulator es, de acuerdo a su propia descripción, un simulador inmersivo de carácter educativo con el que aprender a montar un ordenador desede cero, componente a componente. Pero no solo es eso. PC Building Simulator te permite hacerlo cual dueño de una tienda de ordenadores en auge.

De hecho, ya te hablamos de PC Building Simulator hace un tiempo, cuando el juego todavía se encontraba en fase de desarrollo temprana, aunque ya apuntaba maneras. Desde entonces ha llovido mucho y PC Building Simulator se ha convertido en uno de los simuladores más completos de su categoría.

