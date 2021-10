Mozilla añade publicidad en las sugerencias de Firefox

En Mozilla siguen muy pendientes de hacer caja más allá de Google y la nueva ocurrencia de la compañía ha sido la de añadir publicidad nada menos que en las sugerencias de Firefox, aunque no tienes de qué preocuparte porque como suele suceder con tantas otras cosas, esta novedad no está habilitada fuera de Estados Unidos.

No obstante, es digna de mención porque se puso en funcionamiento con el lanzamiento de Firefox 93 y ni lo mencionamos en la noticia de lanzamiento, precisamente porque se trata de una característica que no va a llegar todavía a estos lares. Con todo, la novedad está causando cierta polémica y merece la pena dedicarle un pequeño espacio.

En resumen, Mozilla ha introducido en Firefox 93 una función llamada sugerencias contextuales, esto es, sugerencias en la barra de búsqueda adicionales a las ya existentes en las que pueden aparecer propuestas de resultados de muy diferente tipo. Por ejemplo, enlaces de utilidad, de tus marcadores o historial reciente y también enlaces puramente publicitarios.

Mozilla explica con detalle cómo funciona esta nueva función, valga la redundancia: «cuando se habilitan sugerencias contextuales, las sugerencias de Firefox utilizan la ubicación de tu ciudad y busca palabras clave para hacer sugerencias contextuales de Firefox y nuestros socios, teniendo en cuenta tu privacidad. Puedes personalizar tu experiencia con las sugerencias de Firefox administrando los tipos de sugerencias que recibe y los datos utilizados para servirlos en su configuración de Firefox».

Se cuenta en la documentación enlazada que el despliegue de las sugerencias de Firefox se está realizando de manera paulatina con todos los usuarios del navegador y cuando la característica se activa, ya sea por haber instalado o actualizado Firefox, mostrará una ventana de alerta informando al usuario de la misma y permitiéndole activarla o desactivarla, aun cuando por defecto viene marcada su activación.

Si usas Firefox 93 y no estás en Estados Unidos puedes ver sin problemas parte del potencial de las sugerencias de Firefox simplemente realizando una búsqueda, aunque no aporta mucho más de lo que lo hacía con las sugerencias de la búsqueda normal hasta ahora; la única diferencia es que escoge resultados un más poco aleatorios.

Eso sí, no confundas las sugerencias corrientes, que Firefox suele tomar del motor de búsqueda que estés utilizando, con las nuevas sugerencias de Firefox, porque no son lo mismo. Estas últimas están generadas al margen del motor de búsqueda y, se supone, ofuscadas por Mozilla para con sus socios en adMarketplace, con los que no comparte información identificable, pero sí todo lo demás siempre y cuando el usuario pulse en el enlace.

¿Te suena el dicho de que el hambre agudiza el ingenio? Pues en esas están en Mozilla, da la sensación, aunque lo normal es que estos inventos no le salgan bien a Mozilla: ya intentaron meter publicidad a base de sugerencias, pero en los marcadores visuales; más tarde hicieron lo propio en la página de nueva pestaña; e incluso se habló de adoptar el modelo de Brave y que el usuario pagase una suscripción por eliminar la publicidad de la Web, pero todo terminó descartando.

Por otro lado, están tanteando el cambio a Bing como motor de búsqueda alternativo a Google. Si se materializará o no, habrá que verlo. Mientras tanto, la compañía sigue intentando hacer caja y su último proyecto, ya lo sabes, es el servicio Mozilla VPN.