Con los Pixel 6 a la vuelta de la esquina, parece que Google estaría preparando otra gran sorpresa para su próximo evento, con el rumoreado anuncio de un nuevo paquete de suscripción llamado «Pixel Pass», que combinaría un nuevo dispositivo Pixel con una garantía extendida y suscripciones premium para varios servicios de Google.

Compartido como parte del largo hilo de filtraciones publicado por Brandon Lee en Twitter, todavía no está claro el precio final del Pixel Pass, aunque los documentos nos adelantan ya una gran parte de lo que podemos esperar del servicio.

Pixel Pass: This appears to be a blend of the iPhone upgrade plan where you can get a new phone every year and the Apple One Subscription.

Contains YouTube Premium, Google One, Play Pass, extended warranty, and is associated with Google Fi.#pixel6 #teampixel pic.twitter.com/iU7VTc16vS

