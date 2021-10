Esta semana, uno de zombis gratis en la Epic Games Store

Una semana más, Epic Games Store tienta a propios y extraños con juegos gratis, aunque el plural es relativo en esta ocasión: hay un juego, uno de zombis para ser más exactos; y hay otra cosa, que no es un juego pero sí es para un juego. Vamos con ello.

Como juego gratis para esta semana y principal anzuelo de la Epic Games Store tenemos a Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse, título bien largo que podemos resumir como uno de zombis, pues de eso va: hablamos de un clásico con más de tres lustros a sus espaldas, pero lo suficientemente divertido como para rejugarlo o descubrirlo, aun cuando especialmente a los gráficos les pesa el paso del tiempo.

Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse es un juego de zombis, un título de acción en tercera persona con mucho humor desarrollado originalmente por Aspyr para Xbox y más tarde para PC (Windows y Mac), aunque justo este año ha sido reeditado para Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One y Xbox Series. Puedes reclamarlo en la página del juego en Epic Games Store.

A continuación, el tráiler de Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse (para Nintendo Switch, pero para el caso es lo mismo):

Pero no solo de zombis vive -o tiene que vivir- el usuario de Epic Games Store. El segundo regalo de la semana es el Paquete Epic de Paladins, un contenido adicional para Paladins que incluye «4 campeones y objetos cosméticos para cada uno». Como con el anterior, lo único que tiene que hacer para conseguirlo es reclamarlo en la página del complemento antes de que pase la promoción y será tuyo para siempre.

No, Paladins no te lo regalan… porque ya es gratis. Se trata de un FPS multijugador free to play con bastante buena pinta, aunque solo está disponible para Windows. Lo encuentras en la misma Epic Games Store (o en Steam… o en el sitio web del juego). Y con esto y un bizcocho… hasta la semana que viene a eso de las ocho, que será cuando la tienda renueve los juegos gratis con los que nutre a sus no tan fieles cada siete días.