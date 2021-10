El socket LGA1700 será utilizado por los procesadores Alder Lake-S de Intel, y Corsair ha confirmado que está preparada para ofrecer a sus clientes un kit de compatibilidad que permitirá utilizar, sin ningún tipo de problemas, una amplia variedad de soluciones de refrigeración líquida de tipo AIO que la compañía ha lanzado durante los últimos años.

Como sabrán muchos de nuestros lectores, cuando se produce un cambio de socket es frecuente que esto venga acompañado de un nuevo sistema de anclaje y que, por tanto, las soluciones de refrigeración existentes no sean compatibles porque no disponen de las piezas necesarias para su sujeción. En la mayoría de los casos, esto se soluciona con un kit de compatibilidad, pero al final esto queda en manos de cada fabricante.

Corsair tiene claro que no va a dejar tirados a sus usuarios, y como anticipamos ya ha dado todos los detalles sobre ese nuevo kit de compatibilidad que nos permitirá seguir utilizando nuestros sistemas de refrigeración líquida con los nuevos procesadores Intel Alder Lake-S. Se trata de un kit bastante sencillo, y muy económico, ya que podremos comprarlo por solo 14,99 euros, y no, no tendremos que pagar gastos de envío. Si solo necesitamos los tornillos elevadores, podremos comprarlos por 2,99 euros, y tampoco tendremos que pagar gastos de envío.

En la web oficial de Corsair podemos encontrar más información, así que si tenéis dudas os invito a echar un vistazo siguiendo al enlace adjunto. Con todo, os recuerdo que la llegada de un nuevo socket, y el cambio del sistema de retención, no introduce ningún tipo de complejidad importante, así que el montaje de vuestro sistema de refrigeración líquida Corsair seguirá siendo tan sencillo como de costumbre.

Sistemas de refrigeración AIO Corsair compatibles con el kit LGA1700

Para evitar cualquier tipo de duda, Corsair ha publicado una lista exhaustiva donde podemos encontrar todos los sistemas de refrigeración líquida de tipo AIO que son compatibles con este nuevo kit para socket LGA1700.

Como podemos ver en la imagen adjunta, Corsair ha apostado por ofrecer un soporte bastante amplio que cubre a las actuales iCUE H1XXi Elite Capellix, a las Corsair HXXi RGB PRO XT y también a las Hydro series de 2018. Creo que la lista es bastante clara, pero si tenéis cualquier tipo de duda podéis dejarla en los comentarios y os ayudaré a resolverla.

Por otro lado, si estás pensando en comprar un kit de refrigeración líquida de Corsair y planeas utilizarlo para montar tu nuevo equipo basado en Intel Alder Lake-S no te preocupes, la compañía estadounidense ha confirmado que todos los futuros lanzamientos que realicen vendrán preparados para ofrecer una compatibilidad total con dicho socket.

Los sistemas de refrigeración líquida AIO de Corsair no tendrán ningún tipo de problema para mantener bajo control las temperaturas de trabajo de los nuevos procesadores Intel Alder Lake-S, y con este nuevo kit de compatibilidad podrás darle una segunda vida si tenías previsto dar el salto a lo nuevo del gigante del chip. Una excelente noticia, ya que no tendrás que comprar un nuevo sistema de refrigeración.