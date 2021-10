Instagram: todo por los adolescentes

Que a Instagram le interesan mucho los adolescentes es algo que queda fuera de toda duda. Claro, cuando digo que le interesan no quiero decir que se preocupe por ellos ni nada por el estilo, faltaría más. Me refiero a que, dado que Facebook no consigue despertar apenas interés entre los más jóvenes, y que poco a poco la edad de los usuarios de Instagram también se va elevando, la compañía ve como un serio riesgo no contar con ningún servicio que cuente con el beneplácito de los adolescentes.

Personalmente, que cada día haya menos adolescentes interesados en Instagram me parece una excelente noticia. Y es que después de saber que informes internos de la compañía reconocían el efecto pernicioso del servicio en los adolescentes, no solo no tomaron medidas al respecto y siguieron actuando como sí tal cosa, es que además, siguieron avanzando en sus planes para crear una versión especial de Instagram para niños. ¿Para qué esperar a que sean adolescentes para hacer que empiecen a sufrir las peores consecuencias de las redes sociales?

En el mismo momento en el que se supo de dichos planes, fueron muchas las voces que se alzaron en contra del proyecto de un Instagram para niños, y tras conocerse que el Senado de Estados Unidos iniciaría una investigación tras la filtración de los informes internos sobre los efectos nocivos en adolescentes, Facebook se ha visto obligada a poner en pausa el Instagram para niños. Enfatizo en el término: pausa. No se ha cancelado el proyecto, solo se ha detenido temporalmente.

¿Y qué es lo que está haciendo Facebook mientras tanto? ¿Cuáles son sus planes en relación con los adolescentes? Pues según podemos leer en Business Insider, de momento su principal preocupación es seguir atrayéndolos al servicio, al punto de que la mayor parte de su presupuesto publicitario se dirige a atraer a los adolescentes. Y no hablamos de un presupuesto muy ajustado ni mucho menos, la cantidad prevista para este año es de 390 millones de dólares.

¿Y por qué Instagram dirige la inmensa mayoría de su presupuesto a campañas destinadas a los adolescentes? Pues porque aunque la red todavía cuenta con bastantes usuarios en esas edades, otros servicios como Snapchat y y TikTok resultan más atractivos para dicha audiencia, lo que se traduce en que poco a poco ven disminuir su cuota de usuarios adolescentes. Y no, por si lo estás pensando no me alego de ello, principalmente porque creo que el salto de una red social a otra no soluciona el problema de los adolescentes en las redes sociales.

Sea como fuere, me cuesta un tanto expresarme sin recurrir a palabras bastante gruesas. Y es que si lo del Instagram para niños ya me parecía una barbaridad, y saber que la compañía contaba con estudios que acreditaban sus efectos nocivos en adolescentes y que siguió actuando como si tal cosa me revolvió el estómago. Averiguar que, con esa información en la mano, han dedicado sus presupuestos de marketing para atraer precisamente a dicha audiencia… sí, ya puedes imaginar qué estoy pensando.