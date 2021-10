Cyberpunk 2077 se vuelve a retrasar, y ya van...

Parecía imposible que Cyberpunk 2077 volviera a sumar un retraso más a su currículum, ¿no? Bueno, en realidad no tanto, al punto de que ya alertamos sobre ello hace un par de meses. Sin embargo, parece que la maquinaria de marketing sigue funcionando igual de «bien» (espero que se entienda que las comillas denotan sarcasmo) que el año pasado, al punto de que parece que las promesas imposibles siguen formando parte de la política de comunicación de la compañía.

¿A qué me refiero? Quizá lo recuerdes, a principios de septiembre la compañía presentó un informe financiero en el que, como suele ocurrir en este tipo de documentos, no solo se muestran números de los ejercicios cerrados, también se hacen menciones a la situación actual y, algo muy importante, a los planes de futuro. Unos planes de futuro que, como te contamos en su momento, incluían las más que esperadas actualizaciones de las versiones de Cyberpunk 2077 y The Witcher 3: Wild Hunt para la nueva generación de consolas, PlayStation 5 y Xbox Series, a finales de este mismo 2021.

Ya lo dije en su momento, me parecía una locura plantear ambos lanzamientos en simultáneo y con un plazo tan reducido, y es que debemos tener en cuenta todo el tiempo que han tenido que dedicar los sufridos programadores de la compañía a solucionar la plétora de problemas con las que el juego llegó al mercado. Las noticias sobre el crunching corrieron como la pólvora el año pasado, y con estos plazos, con Cyberpunk 2077 y The Witcher 3: Wild Hunt previstos para estas navidades, todo apuntaba a que se iba a repetir la misma historia.

Así, hace poco más de una hora, CD Projekt Red ha publicado un tweet en el que modifica el calendario, posponiendo la actualización de Cyberpunk 2077 al primer trimestre de 2022, mientras que la de The Witcher 3 tendrá que esperar hasta el segundo trimestre. Solo un detalle me proporciona algo de esperanza, y es la frase final de la imagen con el texto, y que afirma «Disculpas por la prolongada espera, pero queremos hacerlo bien».

Estoy totalmente de acuerdo con esa filosofía, es más, aunque pueda parecer lo contrario, este cambio me parece una buena noticia. Lo que todavía no puedo dejar de preguntarme es qué demonios tenían en la cabeza cuando, al publicar el informe financiero de septiembre, anunciaron la actualización de Cyberpunk 2077 para estas navidades. Ya lo comenté entonces y lo vuelvo a decir ahora: entiendo que la navidad es clave para las ventas pero, ¿a cualquier precio?

No debemos irnos muy lejos para saber qué es lo que ocurre cuando se comprometen fechas imposibles. Lo vimos el año pasado con Cyberpunk 2077, un juego que salió a la venta cuando todavía no estaba terminado, y que durante años arrastrará una gran losa precisamente por esa razón. ¿Qué necesidad había de volver a comprometer una fecha irreal? El retraso es una buena noticia, en tanto que se trata de una señal de que esta vez pretenden hacerlo bien, pero es un retraso sobre una fecha que ellos mismos anunciaron, lo que demuestra que vender humo sigue formando parte de su cultura de marketing, y eso ya es más feo.