Poco a poco, pero de manera inexorable, Microsoft sigue añadiendo nuevas e interesantes funciones a Your Phone, su más que interesante propuesta para establecer una conexión cómoda y práctica entre ordenadores con Windows 10 y smartphones con Android e iOS. Han pasado algo más de dos años desde su anuncio, y hace solo dos semanas del segundo aniversario de su llegada al canal Insider de Windows 10.

Y no parece casual, porque coincidiendo con ese segundo aniversario de su llegada al anillo de desarrollo, Microsoft añadió, hace un par de semanas, una nueva y muy interesante función, en ese momento al alcance solo de los insiders de Windows 10 en el anillo de desarrollo de la Build 20185: la posibilidad de ejecutar aplicaciones de Android directamente en el PC. Unas pruebas que, por lo que se deduce, han debido funcionar a las mil maravillas.

¿Por qué digo eso? Pues porque solo una quincena más tarde, y por lo que informa MSPowerUser, los de Redmond han iniciado ya el despliegue de esta función en instalaciones de Your Phone de usuarios de Windows 10 que no son insiders, lo que nos indica que su intención, la de los de Redmond, es hacer llegar el uso de las apps de Android en Windows a todos los usuarios lo antes posible. La verdad es que me sorprende mucho tanta celeridad en este despliegue, normalmente las funciones en fase beta se suelen probar bastante más tiempo antes de hacérselas llegar al usuario final.

The newest #YourPhone feature: Apps, has started rolling out further. So some of you may see your Phone screen entry switch over to Apps (even if you’re not a Windows Insider). Available on select Android devices https://t.co/2p00jSOkwn #FeatureFriday pic.twitter.com/bWArDMvBWw

