Con la celebración de Halloween a la vuelta de la esquina, el último en incorporarse a la selección de juegos semanales de Epic Games Store no es otro que Among the Sleep, una terrorífica aventura infantil en la que estaremos atrapados en una pesadilla.

Así pues, repitiendo el mismo modelo de siempre, el juego estará disponible a través la Epic Games Store, por lo que sólo tendremos que iniciar sesión con nuestra cuenta de Epic, acceder a la página del juego (o bien hacer clic en este link directo), añadirlo a nuestra compra con el descuento total, y completar la compra para tenerlo desbloqueado para toda la vida en nuestra biblioteca.

También podremos añadirlo directamente desde el launcher de Epic Games, donde aparecerán en un pequeño emergente en la parte superior de la home, que nos redirigirá a la página de este título sin necesidad de recurrir al navegador web.

Una vez más, recordar que como el resto de juegos gratis ofrecidos en la Epic Games Store, sólo podremos canjearlo de forma gratuita durante una semana, siendo la actual fecha límite el próximo jueves 28 de octubre a las 16:59 (hora de la península).

Among the Sleep

Among the Sleep es una aventura de terror en primera persona en la que encarnaremos a un niño de dos años, vulnerable, con miedo, y una mente que todavía trata de encontrarle sentido al mundo. Y es que el juego aborda el horror a través de una perspectiva diferente, a través de una atmósfera y exploración inmersiva en lugar de los clásicos combates desenfrenados.

Después de despertar en medio de la noche debido a unos sonidos misteriosos, empiezas a explorar la oscuridad buscando consuelo. Pero la noche puede llegar a albergar peores pesadillas que las de nuestros sueños.

Además, en esta ocasión contaremos con la Enhanced Edition, una nueva y mejorada versión del título, en la que se incluyen un nuevo motor gráfico, una remasterización y un mejor rendimiento mejorados, nuevos contenidos en el juego, y otros contenidos adicionales sobre el desarrollo del juego, su banda sonora y un libro de arte digital, entre otras novedades.

Requisitos mínimos Among the Sleep

Sistema operativo: Windows SP2 o superior

Windows SP2 o superior Procesador: Cualquier Dual Core a 2.4 GHz o superior



Cualquier Dual Core a 2.4 GHz o superior Memoria: 2 GB de RAM

2 GB de RAM GPU: Cualquier tarjeta gráfica con 512 MB de VRAM

Cualquier tarjeta gráfica con 512 MB de VRAM Almacenamiento: 2 GB de espacio libre en disco

2 GB de espacio libre en disco DirectX: Versión 9