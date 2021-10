MediaTek Dimensity 2000 será el próximo chipset de la firma china para dispositivos móviles de gama alta. Y los primeros datos que nos llegan apuntan a que será un competidor muy serio para el Snapdragon 888 de Qualcomm.

Una de las grandes tendencias actuales en diseños de chips es la búsqueda de silicio personalizado que se ajuste mejor a las necesidades de cada producto de hardware y que, de paso, permita reducir costes o limitar la dependencia de terceros. Siguiendo el éxito de Apple, todas las grandes empresas de tecnología tienen ya o están desarrollando este tipo de integrados que se diseñan internamente (la mayoría con licencia de ARM) y luego se fabrican por las foundries TSMC, GlobalFoundries, Samsung y en un futuro hasta Intel.

Esta semana hemos visto confirmada la tendencia con el Tensor de Google para los Pixel 6 y OPPO ya ha anunciado un movimiento similar. Apple tiene los suyos Ax desde hace una década y ya los ha introducido en PC, Samsung los Exynos y Huawei los Kirin. Ello deja menos espacio para los grandes especialistas en proveedores de SoCs.

Qualcomm ha sido el indiscutible número uno en estos chipsets móviles desde que se lanzaron los primeros dispositivos con Android y todavía mantiene el liderazgo en ingresos y beneficios. Pero MediaTek se está acercando cada vez más y el año pasado llegó a superarlo algunos meses en número de unidades enviadas.

Este SoC debe suponer un punto de inflexión para la firma china. Habitualmente enfocada a la gama media y de entrada, el Dimensity 2000 pretende competir con la gama alta de Qualcomm, al menos sobre el papel.

Samsung 4nm, 1*3.0GHz X2 super large core + 3*2.5GHz large core + 4*1.79GHz small core, Adreno 730 GPU

