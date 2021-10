Para bajar al campo de batalla, ya sea el del teletrabajo como el del gaming más aguerrido, necesitaremos un discreto arsenal tecnológico que respalde nuestras capacidades. Pero nuestro éxito en ambas actividades residirá también en el nuestro mobiliario. Son muchas horas delante de una pantalla, ya sea con un mando de juegos en nuestras manos como lidiando con las exigencias de un cliente frente a la cámara en una videoconferencia, que pondrán a prueba en primer lugar la ergonomía y la calidad de la silla que estamos utilizando. Y es que el asiento es un elemento en el que merece la pena invertir, sobre todo con los tiempos que corren en los que hemos aumentado las horas de trabajo en casa por las circunstancias que todos conocemos.

En este sentido la evolución del mercado del gaming ha enriquecido enormemente la oferta que podemos encontrar con una amplia gama de sillas para todo tipo de presupuestos que no solamente son ideales para interminables sesiones de juego sino que pueden protegernos literalmente las espaldas (y otras delicadas zonas anatómicas) cuando estamos trabajando en casa. También es cierto que este aumento de la oferta exige que tengamos que estar más atentos a las características y la calidad de las sillas que podemos encontrar para ver si se adaptan al uso que le queremos dar.

En MC hemos tenido la ocasión de probar la Valk Nyx, una de las sillas más populares del catálogo de esta empresa de accesorios gaming española. Esta empresa se ha especializado en sillas para gamers con el compromiso de proporcionar productos de calidad pero también un diseño que quiere salirse de lo convencional tanto en el aspecto como en los materiales y las soluciones técnicas utilizadas. Valk utiliza un canal directo de venta para comercializar su catálogo y dispone de su propia línea directa de soporte para atender posibles problemas o dudas con sus productos.

Recibimos la silla la Valk Nyx en una sola caja que contiene todos los elementos necesarios para el montaje, incluyendo una hoja de instrucciones con instrucciones muy detalladas. Además de todas las piezas en el paquete encontramos una alfombrilla para ratón y teclado de tamaño extragrande y una hoja con una promoción en la que podemos participar para conseguir un premio a cambio de completar una misión. La lista de componentes es muy útil para comprobar que tenemos todo lo necesario para montar la silla así como para preparar las herramientas necesarias.

Especificaciones Valk Nyx

Base Nylon Marco Acero Peso soportado Hasta 120 kg Altura soportada Entre 166 y 190 cm Material de la cubierta Cuero sintético PU Relleno Espuma moldeada de alta densidad Apoyabrazos 2D reforzado con metal Ruedas Cinco ruedas de 60 mm Regulación de altura Elevación de gas clase 4 Reclinación total 160 grados Reposacabezas Almohada de espuma relleno de algodón Garantía 24 meses

Montaje sencillo

El proceso de montaje es sencillo y en nuestro caso apenas superó la media hora. Hay que tener cuidado porque, por ejemplo, los tornillos no son todos iguales y hay que colocarlos tal y como se indica en las instrucciones. Si estamos atentos no habrá ningún problema. Hay detalles que facilitan el proceso que se agradecen mucho, como por ejemplo que los reposabrazos vienen empaquetados en plástico y etiquetados claramente para que no confundamos el que va en el lado derecho con el que va en el izquierdo. Siempre es recomendable que la operación la realicemos dos personas para facilitar las cosas, aunque no es necesario.

Una vez montada la silla también incorporaremos los cojines: uno para la cabeza y otro para la zona lumbar. Se colocan de forma sencilla con unas cintas que se cierran con un sistema similar al que se utilizan para las mochilas y que permiten ajustar su posición o retirarlos si es necesario. Tanto en los cojines como en el asiento y el respaldo el material es de piel sintética con perforaciones para facilitar la ventilación con un tacto muy agradable y unos acabados que nos han parecido de muy buena calidad con costuras bien rematadas. La Valk Nyx está decorada con el logotipo de la marca en el reposacabezas y el nombre en la parte posterior del respaldo.

Las características técnicas de la Valk Nyx son notables, con la capacidad de soportar personas de hasta 120 kilogramos de peso y un sistema de pistón de gas para la elevación y amortiguación de la silla de clase 4. En cuanto a los materiales del acolchado encontramos espuma moldeada en frío en el asiento con una densidad de 55 kilogramos el metro cúbico mientras que el respaldo dispone de espuma de alta densidad de 50 kilogramos el metro cúbico. La estructura es de acero y dispone de un mecanismo de reclinado del respaldo que permite inclinarlo hasta 160 grados mientras que el mecanismo de soporte del asiento permite que bascule hasta 15 grados.

Base de Nylon

La base sobre la que se apoya la silla es de tipo estrella con un diámetro de 70 centímetros realizada en Nylon de color negro de alta resistencia. Las ruedas son de 60 milímetros también del mismo material. El diseño de la silla permite que sea utilizada por personas de altura considerable que pueden superar los 190 centímetros con total comodidad. Finalmente los apoyabrazos son de tipo 2D, es decir, pueden regularse en altura pero también rotar para variar su inclinación sobre su eje. El relleno de los cojines es de algodón aunque en las características técnicas no se indica la densidad.

Una vez repasadas las características técnicas la conclusión es que se trata de una silla que, sobre el papel, puede considerarse de categoría media a alta, con buenos materiales. Como ya hemos indicado los acabados están muy cuidados y no se notan defectos en las costuras ni hemos visto los sobrantes que algunas veces se pueden detectar en las piezas de plástico estampadas como la base o los reposabrazos. Tanto el mecanismo de basculación como el que acciona el pistón para elevar la silla parecen ser muy robustos, con buenos materiales y un adecuado ajuste de las piezas con aspecto de resistentes.

Adaptable

Hemos realizado pruebas con varias personas con distinta estatura y peso para comprobar las prestaciones y la comodidad de la Valk Nyx. Lo primero es que los mecanismos son cómodos de accionar y no presentan resistencia sea cual sea el peso de quien las utilice. El tacto del material de piel sintética está muy logrado y no resulta demasiado frío. Por otro lado transpira adecuadamente y no nos encontramos con la sensación de humedad al levantarnos tras un sesión larga de trabajo o de juego. Las medidas son más adecuadas para personas de estatura que supere el metro setenta por la longitud de la banqueta pero sobre todo del respaldo. No es que resulte incómoda ni mucho menos en caso de medir menos.

El sistema de ajuste de los reposabrazos es fácil de accionar, sobre todo el de rotación. Resulta interesante a la hora de cambiar de actividad ya que no es lo mismo el ángulo y disposición de los brazos cuando se está utilizando un mando de juegos que cuando se está escribiendo sobre un teclado. Cambiar el ángulo es inmediato y cómodo. La inclinación del respaldo es más que suficiente para cualquier situación. Aunque algunas sillas ofrecen un ángulo mayor, es verdad que de precio más alto, lo cierto es que no habrá muchas circunstancias en las que necesitemos estar prácticamente tumbados.

Nos ha gustado mucho el material de relleno, especialmente la espuma moldeada en frío del asiento que mantiene la forma incluso tras horas de uso. La silla dispone bajo el asiento de un sistema de ajuste para modificar la resistencia del sistema de inclinación de la silla para que bascule más o menos cuando nos reclinemos sobre ella. Un buen detalle para disfrutar de cierto margen de movilidad o dejar el respaldo fijo según nuestras necesidades y gustos. Las ruedas incorporadas tienen buena calidad aunque quizás un poco más ruidosas de lo que nos gustaría pero en cualquier caso no demasiado escandalosas y en cualquier caso ruedan bien y de forma uniforme, no «cada una a su ritmo» como sucede alguna vez con sistemas de poca calidad.

La textura lograda en el respaldo con relieves en forma triangular imitando el logotipo de la marca, el diseño de los acolchados laterales a la altura de las lumbares y de los hombros que hacen que nos sintamos «arropados» por la silla son todos detalles que revelan un cuidado diseño que además añaden comodidad a la Valk Nyx. Hemos realizado distintas pruebas en situaciones de juego (con volante, shooters con mando y con teclado…) y también con sesiones de trabajo (diseño, escritura, videoconferencia…) y la silla resulta cómoda tras varias horas de uso. Es importante regular la altura y la inclinación del asiento para que no tengamos problemas de circulación en las piernas (o utilizar una plataforma para los pies).

Conclusiones

La silla Valk Nyx nos ha parecido un excelente compañero de juegos que sin embargo se ha revelado como ideal para largas sesiones de teletrabajo. Subrayar la buena calidad del relleno del asiento y del respaldo que además tienen aspecto de conservar sus propiedades en el tiempo y con uso intensivo. También destacable la buena textura de los materiales y los cojines incorporados. Lo cierto es que parece que salvo algunos detalles podríamos decir que nos encontramos con una silla con características de un producto premium. Existe una versión de la Nyx con luces led y completamente en negro llamada SKADI.

La silla Valk Nyx tiene un precio recomendado de 249,99 pero se encuentra en oferta a 199,99, y se puede adquirir ya mismo directamente desde la página web de Valk.