El Nfortec Atria 360 es un kit de refrigeración líquida todo en uno con el que la compañía española ha querido apuntar a lo más alto. No hablamos sin razón, es algo que salta a la vista tanto por su diseño como por su configuración de tres ventiladores y un radiador de 360 mm. Sin embargo, lo que más me llamó la atención de este kit fue su precio, y es que podemos encontrarla ahora mismo en PcComponentes por solo 95,89 euros, una cifra muy atractiva que la sitúa como una de las opciones más económicas de su clase.

A simple vista, el Nfortec Atria 360 parece un kit de refrigeración bien terminado y con un diseño cuidado que apuesta, además, por integrar un completo sistema de iluminación LED RGB tanto en la bomba como en los ventiladores. Esto lo coloca en competencia directa con otros kits de refrigeración mucho más caros que ofrecen un alto nivel de rendimiento, y un soporte muy amplio. Esa posición en la que quedaba la Nfortec Atria 360 me dejó con muchas ganas de poder ponerla a prueba, y hoy, gracias a Nfortec, he tenido la oportunidad de hacerlo.

Para este análisis he utilizado una configuración de componentes de última generación, y de alto rendimiento, además de una caja Nfortec Aqueronte, uno de los modelos estrella de la firma española.

Dado que el Nfortec Atria 360 es un kit de refrigeración líquida para CPU, hemos centrado nuestras pruebas en dicho componente, y hemos elegido uno de los procesadores más potentes que existen, y también uno de los que más calor generan, el Intel Core i9-11900K, un chip que tuvimos la oportunidad de analizar en su momento con un kit de refrigeración líquida de 240 mm (dos ventiladores de 120 mm).

Antes de empezar, queremos dar las gracias a Nfortec por enviarnos una muestra del kit Nfortec Atria 360. Ahora sí, poneos cómodos, que nos ponemos manos a la obra.

Nfortec Atria 360, primer vistazo

Como dije al principio, el Nfortec Atria 360 es un kit de refrigeración líquida todo en uno que tiene un diseño muy cuidado y que transmite, a primera vista, unas impresiones bastante buenas. Cuando lo saqué de la caja y empecé a manosearlo esas impresiones se confirmaron, la calidad de construcción es muy buena, aunque el tacto del mallado de los conductos no me terminó de gustar. Un detalle menor, en cualquier caso.

El radiador de 360 mm está fabricado en aluminio, y se comunica con la bomba a través de dos tubos mallados que tienen una longitud de 450 mm, lo que significa que tendremos margen más que suficiente para montarlo sin problemas en cualquier tipo de torre, y en cualquier posición, es decir, tanto en el frontal como en la parte superior. En este caso, he realizado el montaje en la parte superior porque la Nfortec Aqueronte venía preconfigurada con tres ventiladores frontales de 140 mm, y obviamente era mucho más interesante que estos se quedaran en su sitio metiendo aire frío.

Quiero destacar algo muy importante, y es que el kit Nfortec Atria 360 es rellenable, aunque viene sellado. Esto significa que, cuando la pérdida de líquido resulte evidente y esto empiece a afectar a su capacidad de refrigeración, algo que no sucederá hasta dentro de muchos, muchos años, podremos rellenarla y darle una segunda vida. No todos los kits nos permiten hacer esto, así que un punto positivo para el Nfortec Atria 360.

El aluminio es un material fantástico para refrigerar cuando se utiliza correctamente, ya que permite una rápida transferencia del calor. Sin embargo, la base de contacto, situada en la base de la bomba, está fabricada en cobre, y esto tiene una explicación, dicho material tiene una mayor conductividad térmica que el aluminio, aunque también es más caro y pesado, por lo que tiene más sentido utilizarlo únicamente para comunicar, de forma directa, la fuente que genera el calor con aquella que lo disipa.

Saltamos ahora a hablar de los ventiladores. En total, el Nfortec Atria 360 viene acompañado de tres unidades de 120 mm con siete aspas que integran iluminación LED RGB, están fabricados en policarbonato y tienen un pequeño acolchado en las esquinas que reduce la vibración, lo que se traduce en un funcionamiento más silencioso. Pueden girar en una franja de entre 800 y 1.800 revoluciones por minuto (± 10%), y generan un volumen de aire de 65 CFM (± 10%). Tienen un nivel de ruido de 32 dBA (± 10%).

La bomba es, sin duda, uno de los elementos más atractivos del de refrigeración líquida Nfortec Atria 360, gracias a ese efecto de vacío profundo retroiluminado que se genera en la parte superior cuando la encendemos. Como podéis ver en las imágenes que acompañan al análisis, queda muy chulo, y consigue darle un toque único a cualquier equipo. Por lo demás, la bomba tiene un tamaño relativamente grande, ya que mide 75 mm x 75 mm x 53 mm y tiene, como anticipamos, una base de cobre. Alcanza las 2.200 RPM (± 10%) y tiene un nivel de ruido de 23 dBA.

En la caja encontramos todo lo que necesitamos para montar el kit Nfortec Atria 360. Hemos probado el modelo acabado en color blanco, pero también existe una versión en color negro, así que no tendréis problemas para combinarla con el estilo, y el color, de vuestro equipo. Volviendo al montaje, el kit incluye:

Toda la tornillería y los anclajes necesarios para su instalación en sockets LGA775/1155/1156/1366/2011/2066 (procesadores Intel), y también en sockets AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2/FM1. Esto quiere decir que podemos utilizarla con procesadores Intel Core de décima y undécima generación sin problema, y con chips Ryzen 5000.

Jeringa con pasta térmica.

Tres ventiladores de 120 mm con iluminación LED RGB.

Controladora PWM para los ventiladores (podremos controlar la velocidad de giro).

Especificaciones del kit Nfortec Atria 360

Kit de refrigeración líquida todo en uno de alto rendimiento.

Construida en aluminio (radiador), cobre (base de contacto de la bomba) y plástico ABS.

Medidas: 394 mm x 120 mm x 27 mm.

Longitud de los tubos: 450 mm.

Bomba con retroiluminación LED RGB y efecto abismo infinito. Medidas: 75mm x 75mm x 53mm.

Incluye tres ventiladores de 120 mm con refuerzos de goma para reducir el ruido e iluminación LED RGB.

Velocidad de giro de los ventiladores: de 800 a 1.800 RPM (± 10%).

Volumen de aire: 65 CFM (± 10%).

Presión estática: 2,08mmH2O (±10%).

Ruido: 32 dBA (± 10%).

Velocidad de la bomba: 2.200 RPM (± 10%).

Nivel de ruido de la bomba: 23 dBA (± 10%).

TDP máximo: 220 vatios.

Compatible con los sockets LGA 775/1155/1156/1366/2011/2066 de Intel, y con los sockets AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2/FM1 de AMD.

Iluminación LED RGB personalizable.

Controladora PWM.

Dos años de garantía.

Precio: 95,89 euros.

Nfortec Atria 360: Montaje, CPU utilizada y resultados

Nada más abrir la caja del kit Nfortec Atria 360 nos encontramos con todos los componentes perfectamente ordenados y debidamente agrupados. En la parte de la izquierda tenemos las bolsas donde viene la tornillería, la pasta térmica y la controladora PWM. Antes de empezar con el montaje, debéis tener claras algunas cosas:

Este kit tiene bastante cableado , así que ocultarlo requiere un poco de trabajo. Pensad dónde vais a instalarlo, y qué opciones de ocultación de los cables tendréis en esa zona. También debéis tener en cuenta el alcance de los cables, ya que aunque estos son lo bastante largos como para integrarse en cualquier chasis sin problema, si decidís emprender una gestión del cableado especialmente compleja puede que acabéis teniendo problemas.

, así que ocultarlo requiere un poco de trabajo. Pensad dónde vais a instalarlo, y qué opciones de ocultación de los cables tendréis en esa zona. También debéis tener en cuenta el alcance de los cables, ya que aunque estos son lo bastante largos como para integrarse en cualquier chasis sin problema, si decidís emprender una gestión del cableado especialmente compleja puede que acabéis teniendo problemas. Podemos colocar el radiador en cualquier sección del chasis. Si vuestra torre tiene ventiladores frontales, lo ideal sería montarlo en la parte superior, como hemos hecho nosotros. En este caso, tened en cuenta que los ventiladores deben ir en la cara interior del radiador, y colocados en la posición adecuada para sacar el aire caliente. Esta es la posición óptima en los montajes situados en posición superior porque el aire caliente tiende a subir, así que lo natural en ese lugar es extraerlo, no empujarlo hacia abajo metiendo aire del exterior.

Si vuestra torre tiene ventiladores frontales, lo ideal sería montarlo en la parte superior, como hemos hecho nosotros. En este caso, tened en cuenta que los ventiladores deben ir en la cara interior del radiador, y colocados en la posición adecuada para sacar el aire caliente. Esta es la posición óptima en los montajes situados en posición superior porque el aire caliente tiende a subir, así que lo natural en ese lugar es extraerlo, no empujarlo hacia abajo metiendo aire del exterior. En función del procesador y de la plataforma que utilice vuestro equipo necesitaréis un kit de montaje u otro. Toda la tornillería que incluye el Nfortec Atria 360 nos ofrece lo necesario para su correcto montaje, es decir, no falta nada, salvo el destornillador de estrella, obviamente, pero os valdrá cualquiera que tengáis por casa. También viene incluida la pasta térmica.

Podéis llevar a cabo el montaje como os resulte más cómodo, pero quiero compartir con vosotros cómo lo hemos hecho nosotros. El primer paso que hemos dado ha sido colocar el sistema de retención correspondiente en la parte trasera, ya que hemos hecho un montaje desde cero sobre un chasis Nfortec Aqueronte.

Hemos utilizado una placa base ASUS Z590 Maximus XIII Hero, un procesador Intel Core i9-11900K y 16 GB de memoria RAM Corsair Dominator Platinum White a 3.600 MHz. En la parte trasera, hemos montado el retenedor correspondiente al socket Intel LGA1200, ajustando las pestañas con las piezas deslizantes (identificadas en amarillo). El ajuste dependerá del socket que utilicéis, tenedlo en cuenta.

Una vez colocado, pasamos a atornillar las sujeciones en la bomba del kit Nfortec Atria 360. Es muy sencillo, solo tenemos que colocarlos con la curvatura hacia abajo y atornillar con los tornillos de sujeción. Una vez hecho, retiramos la protección del socket, colocamos el procesador con el triangulito hacia abajo y bajamos el cierre de seguridad. Aplicamos pasta térmica (os recomiendo un pegote del tamaño de un guisante en el centro), retiramos la pegatina de protección de la base de cobre de la bomba del Nfortec Atria 360 y la colocamos sobre el procesador, haciendo que los agujeros para los tornillos de retención coincidan con las aperturas del sistema de sujeción.

Ahora tenemos que utilizar los tornillos largos, que tienen una parte lisa y la parte de rosca en su segunda mitad. En el manual se identifican con la letra «E», por si tenéis alguna duda. Os recomiendo atornillar primero los cuatro sin llegar a forzar a tope, y una vez que los tengáis terminar de atornillarlos con un poco más de fuerza. No os paséis apretando, es innecesario ir más allá de ese punto en el que ya nos cuesta bastante girar el destornillador.

Bien, hemos hecho lo más difícil del proceso de montaje. El siguiente paso es atornillar los ventiladores al radiador. No tiene misterio, solo tenemos que utilizar los tornillos correspondientes que son, además, muy fáciles de identificar, ya que son los que tienen la parte lisa más larga. Recordad que tenéis que atornillarlos en la posición adecuada según la función que queréis que hagan (sacar aire o meter aire), y os recomiendo que orientéis el cableado de la manera que os vaya a resultar más sencilla su posterior gestión. Una vez colocados los ventiladores, estamos listos para atornillar el radiador al chasis, utilizando para ello los tornillos cortitos y de cabeza redondeada.

Una vez que hemos terminado el proceso de montaje nos toca proceder a la gestión del cableado antes de conectar nada. Aunque es cierto que tenemos bastantes cables, la Nfortec Aqueronte nos ha permitido una gestión del cableado bastante buena. He pasado los cables por las aperturas de la zona superior, teniendo cuidado de no entorpecer el espacio reservado a la fuente de alimentación. El resultado ha sido muy bueno, ya que han quedado bastante disimulados.

Ya está, hemos terminado el proceso de gestión del cableado, ahora tenemos que conectarlos. En el manual de instrucciones viene perfectamente explicado, aunque entiendo que los usuarios con menos experiencia puedan sentirse un poco intimidados al principio. No te preocupes, es más fácil de lo que parece. En resumen:

Conectamos el cable para tres pines de la bomba a nuestra placa base, justo en la zona superior derecha, donde pone CPU_FAN.

Si no vamos a conectarla sincronización de iluminación LED RGB a la placa base, debemos utilizar el conector de reset de la caja o torre para poder alternar la iluminación pulsando un botón. En nuestro caso, hemos probado con la Nfortec Aqueronte y ha funcionado a la perfección.

Del concentrador sale tres conectores: el de 5 voltios y tres pines de entrada que va a la placa base, y que nos permite sincronizar la iluminación LED RGB.

El cable de 5 voltios y tres pines macho que se conecta en cadena a cada uno de los ventiladores.

El cable SATA de alimentación, que debe ir conectado directamente a nuestra fuente de alimentación.

De los ventiladores salen, además de los cables de iluminación LED RGB, tres cables de alimentación que podemos conectar directamente a la controladora incluida.

La controladora utiliza un conector de cuatro pines que debe ir directamente a un enlace CPU_FAN de la placa base. La mayoría de placas base actuales tienen ambos conectores, para la controladora y la bomba, justo en la parte superior derecha, como hemos dicho.

Bien, con todo conectado, nos toca encender el equipo. Todo fue bien al primer intento, tal y como esperaba. La calidad de la iluminación LED RGB de los ventiladores del kit Nfortec Atria 360 es fantástica, y es que, como se puede ver en las fotos, tanto por intensidad como por distribución dicha iluminación luce de maravilla, aunque lo más bonito de este kit de refrigeración líquida es sin duda alguna ese efecto espejo con profundidad iluminada que se aprecia en la zona de la bomba.

El procesador utilizado ha sido el Intel Core i9-11900K, un chip que tiene un TDP de 125 vatios, pero que cuando entra en modo PL2 puede llegar sin problemas a los 250 vatios, lo que significa que este procesador supera ligeramente el valor máximo recomendado que tiene el Nfortec Atria 360. ¿Significa esto que tendremos problemas de rendimiento? Para nada, en todas las pruebas que he realizado este kit de refrigeración líquida ha sido capaz de mantener unas temperaturas tan buenas que, ciertamente, tenemos margen para hacer overclock.

Por otro lado, este resultado también confirma que un kit de refrigeración líquida de 360 mm, como el Nfortec Atria 360, es lo ideal para acompañar al Intel Core i9-11900K, ya que mejora sustancialmente las temperaturas frente a un kit de refrigeración líquida de 240 mm. En cuando al ruido, el kit Nfortec Atria 360 registró un máximo de 44 dBA, una cifra buena ya que encaja con lo que podemos esperar de otros kits con radiadores de 360 mm y tres ventiladores situados dentro de su misma gama.

Notas finales: Un gran valor precio-prestaciones

El kit de refrigeración Nfortec Atria 360 es todo un ejemplo de trabajo bien hecho, y de que la calidad y el rendimiento no siempre tienen que estar reñidos con el precio. Esta solución ofrece uno de los valores más sólidos que podemos encontrar actualmente en el mercado por menos de 100 euros, tanto a nivel de estética como de calidad de construcción, y también de rendimiento.

Los resultados que hemos obtenido en las pruebas hablan por sí solos. El kit Nfortec Atria 360 ha podido mantener a raya a un procesador del calibre del Intel Core i9-11900K, lo que significa que podemos utilizarla para refrigerar cualquier procesador actual de consumo general de alto rendimiento, incluyendo también los potentes Ryzen 9 5900X y Ryzen 9 5950X, ya que son chips que tienen unos valores térmicos similares.

Por lo que respecta a la estética del Nfortec Atria 360, me ha gustado mucho tanto el efecto de profundidad de la bomba como la calidad de la iluminación LED RGB en general. No obstante, echo de menos un software propio de calidad que me permita gestionar con un simple clic los aspectos más importantes de este sistema de refrigeración, y tampoco me ha terminado de convencer el mallado de los cables ni el cableado, que me parece mejorable.

Al colocar el radiador y los ventiladores que integran el sistema de refrigeración del kit Nfortec Atria 360 en la parte superior, y al montarlo en una Nfortec Aqueronte, pude pasar los cables por las aperturas y disimularlo sin problemas, pero esto no cambia el hecho de que tenemos una cantidad notable de cables que conectar y que gestionar. Son pequeños detalles que empañan un poco el producto, pero haciendo un balance general lo tengo claro, el Nfortec Atria 360 es uno de los mejores kits AIO de refrigeración líquida de su rango de precios.