Visto en los últimos Pixel 6, parece que el Google Tensor, el recién presentado SoC personalizado creado internamente por el gigante de Internet, ya tiene los días contados. Y es que tal y como ha compartido Mishaal Rahman de XDA descubrió pistas sobre este sucesor de Tensor en el código fuente del Pixel 6 como «GS201».

Como referencia, el chip de Google actual usaba el nombre de modelo «GS101» y también tenía el nombre en código «Whitechapel». Dado el incremento, parece una actualización completa en lugar de un paso progresivo hacia adelante, pero lo que eso significa en la práctica todavía está sujeto a especulaciones.

The next-gen Google Tensor chip, GS201, is in the works (because of course, what’d you expect?): https://t.co/oZtKc9E30R

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) October 28, 2021