HP prueba un portátil con Intel Core i7-12700H y RTX 3080 Ti

La familia HP OMEN tiene un nuevo miembro en camino, más concretamente un portátil. Esto, per se, no supone sorpresa alguna, al fin y al cabo todos los fabricantes van añadiendo nuevos dispositivos a sus familias de productos, al tiempo que eliminan del catálogo las referencias más antiguas. La evolución es lo más normal, así que el portátil, identificado de momento como HP OMEN by HP Laptop 17-ck1xxx, es algo que podíamos esperar.

La sorpresa, no obstante, surge al saber que hablamos de un ordenador que cuenta con al menos dos componentes actualmente inéditos, y al tiempo muy esperados. Por eso, que se haya producido una filtración, en modo de resultados de un test de Geekbench, nos parece tan interesante, y nos permite hacer algunas especulaciones a futuro. Más concretamente a futuro cercano, pues las pruebas del portátil de HP podrían indicarnos que la llegada de ambos componentes está razonablemente cerca.

Lo primero que nos llama la atención de la ficha del portátil de HP es su procesador, identificado como Intel Core i7-12700H, un chip todavía no anunciado por Intel, y que supondría el más que esperado debut de Alder Lake-P, la duodécima generación de Intel Core para ordenadores portátiles. Y como podemos ver y ya te adelantamos hace meses, ahora hablamos de un chip con 14 núcleos y 20 hilos, una frecuencia base de 2.45 gigahercios y que en estas pruebas habría alcanzado los 4.174 megahercios. Este i7-12700H cuenta con 24 megas de memoria caché L3.

Igual de interesante que el procesador, es saber que el HP OMEN cuenta con un adaptador gráfico NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Mobile, una GPU de la que ya te hablamos hace unos días, y que con sus especificaciones promete ser una auténtica bestia. Recordemos los puntos más importantes de la misma:

7.680 shaders.

240 unidades de texturizado.

96 unidades de rasterizado.

60 núcleos RT.

240 núcleos tensor.

Bus de 256 bits.

16 GB de GDDR6 a 14 GHz-16 GHz.

TGP: de 80 a 150 vatios.

Con los resultados de las pruebas en la mano, vemos que este portátil de HP obtiene una puntuación de 90.114, obviamente por debajo de las notas obtenidas por la gama alta de la serie RTX 30, pero que sí que puede competir muy dignamente con los modelos inferiores de la misma en su versión de escritorio.

Ambos componentes se apoyan, en el portátil HP OMEN filtrado, en 32 gigas de memoria RAM (no sabemos de qué tipo, no se menciona en los resultados). En cualquier caso, todo apunta a que nos encontramos frente a uno de los topes de gama con los que nos sorprenderá HP (aunque después de esto ya no sea tanta sorpresa) en el CES 2022. Lo que, a su vez, nos pone sobre la pista de que, a mucho tardar, tanto Alder Lake-P como la GeForce RTX 3080 Ti Mobile verán finalmente la luz, como muy tarde, durante los primeros días del año que viene.