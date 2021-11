WSATools: instala cualquier APK de Android en Windows 11

La llegada de las apps de Android a Windows 11 es una excelente noticia, pero de momento no al alcance de todos. Sin embargo, WSATools llega en el momento adecuado, antes de que las tiendas de apps de Android hayan empezado a llegar al nuevo sistema operativo de Microsoft, pero cuando el subsistema de Android para Windows 11 ya puede ser descargado e instalado a través de Microsoft Store. Es decir, el momento de la tensa espera.

Desde la llegada del subsistema, ya son bastantes los usuarios que han podido instalar apps de Android en Windows 11. Sin embargo, no es un proceso sencillo, requiere del uso de la línea de comandos (una barrera infranqueable para muchos usuarios) y, por lo tanto, en la práctica podemos considerar que este sistema queda fuera del alcance de muchos. Y eso es, precisamente, lo que viene a solucionar WSATools, una aplicación con la que instalar un APK de Android en Windows 11 resulta mucho más sencillo.

La aplicación, que como ya hemos dicho puedes encontrar en Microsoft Store, se describe como un instalador de APK fácil de usar, y visto su funcionamiento claramente cumple con lo que ofrece. Y es que una vez instalado (y con el subsistema de Android para Windows 11 también en el sistema, claro), tan solo tendrás que descargar el APK, hacer doble click en él y, gracias a la integración de WSATools en el sistema, con un click en «Instalar» el proceso se llevará a cabo.

Aunque en algunos sitios se indica lo contrario, otra ventaja de WSATools es que no requiere la instalación de ADB (Android Debug Bridge), condición que sí que resulta necesaria con los otros sistemas existentes hasta ahora. Recuerda, eso sí, que las apps que dependen de los servicios de Google pueden no funcionar, ya que estos no se encuentran en el subsistema de Android ni se instalan de manera automática junto a las apps.

Y en este punto, eso sí, es muy importante recordar que debes tener cuidado con lo que descargas e instalas en el PC. WSATools se encuentra en la tienda oficial de Microsoft, lo que ofrece un nivel de garantía bastante alto, pero a la hora de descargar las apps que vayas a instalar a través de este software, recurre solo a repositorios oficiales (incluido Google Play) e, incluso en esos casos, actúa con cautela, recuerda que por desgracia el malware tiene una presencia bastante activa en Android.