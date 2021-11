Este año Ubisoft celebra su 35 aniversario, y con motivo de tal remarcada fecha, ha decidido recompensar a los jugadores con una enorme cantidad de contenidos disponibles que irán desde la rebaja de prácticamente el catálogo completo de su tienda web, sorteos, eventos temporales especiales dentro y fuera de sus juegos, y hasta contenido gratuito que incluirá tanto complementos cosméticos y pruebas gratuitas de fin de semana como juegos gratis completos.

Habiendo comenzado ya durante la pasada semana, esta celebración se extenderá durante un plazo de nada menos que seis semanas, llegando hasta el 19 de diciembre, y enlazando directamente con las ofertas navideñas, permitiéndonos así probar o conseguir algunos estéticos adicionales para algunos juegos antes de decidirnos o comprar.

We’re celebrating our 35th birthday 🎉 Grab yourself some gifts and dive into your favorite Ubisoft games! Check out the full program ✨

— Ubisoft (@Ubisoft) November 2, 2021