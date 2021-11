Grand Theft Auto: The Trilogy: problemas de rendimiento

El lanzamiento de Grand Theft Auto: The Trilogy ha supuesto todo un baño de nostalgia para todas aquellas personas que disfrutamos de las versiones originales de estos títulos (y más aún para los que todavía los seguimos jugando de vez en cuando). Y es que, aunque gráficamente los juegos han evolucionado mucho desde que GTA III, GTA Vice City y GTA San Andreas llegaron al mercado (especialmente GTA III, que hace solo unas semanas cumplió 20 años), en el resto de aspectos los tres títulos han envejecido bastante bien.

Por eso, la posibilidad de volver a jugarlos pero en versión remasterizada, que es lo que nos ofrece Grand Theft Auto: The Trilogy, parecía una opción ganadora. Personalmente opino que su precio, 59,99 euros, es un poco excesivo, especialmente porque al venderse en modalidad de pack, cobrar 20 euros por cada uno de los títulos, que ya tienen unos cuantos años en su haber, me parece un tanto caro. No obstante, y tras ver el tráiler que se publicó hace unas semanas, reconozco que la tentación fue muy fuerte, pues el trabajo de remasterización parece más que destacable.

Sin embargo, si te encuentras en mi misma situación e intentas acceder a la tienda online de Rockstar para comprar Grand Theft Auto: The Trilogy, te vas a llevar una desagradable sorpresa, y es que en este momento el juego no está disponible, pese a que salió ayer a la venta. Y que el texto «Este título no está disponible en tu país o región» no te haga dudar de si es una restricción territorial. En este momento Grand Theft Auto: The Trilogy no puede ser comprado desde ningún país.

¿Y qué es lo que ha ocurrido? Pues que nada más empezar a distribuirse, los usuarios se han encontrado con grandes problemas de rendimiento en Grand Theft Auto: The Trilogy. Y al hablar de problemas de rendimiento, quizá hayas pensado en que los requisitos mínimos se quedaron un poco cortos, y que en consecuencia en los sistemas más antiguos no funcionará bien, ¿no? Pues no, porque los problemas también se dan tanto en sistemas de gama alta como en las consolas de la nueva generación.

Así, no parece que hablemos de un problema de requisitos exigentes, sino de una falta de optimización que, incluso en el caso de sistemas de gama alta, con procesadores y tarjetas gráficas de última generación, los juegos en más de un momento hacen sudar a los sistemas para alcanzar los cuarenta frames por segundo. Y sí, es cierto que 4K y los ajustes Ultra son siempre de lo más exigentes, pero no tiene sentido que en un sistema con un Intel Core-i9 9900K y una GeForce RTX 3080 Ti, alcanzar los 50 FPS sea algo para celebrar.

A causa de estos problemas, como ya indicaba anteriormente, Rockstar ha eliminado Grand Theft Auto: The Trilogy de su launcher, impidiendo de este modo su compra… pero según están denunciando algunos jugadores, eliminando también el acceso al mismo a quienes lo han comprado las horas que ha estado disponible. Y me llama la atención que, después de los enormes problemas que ha tenido CD Projekt Red este último año por los problemas de rendimiento de Cyberpunk 2077, Rockstar no haya puesto mucho más cuidado en este punto.