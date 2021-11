En este nuevo capítulo de nuestra serie dedicada a conceptos básicos de redes vamos a hablar del filtrado MAC, y mantendremos el esquema habitual, lo que significa que os vamos a explicar qué es y por qué es importante. Estoy seguro de que muchos de nuestros lectores ya sabrán de qué hablamos, pero este contenido será de ayuda para los menos expertos.

Debido a las particularidades que presenta el filtrado MAC, también vamos a hablar de las distintas opciones de uso que ofrece, un tema que también es muy importante, como veremos a continuación. Como siempre, si tenéis cualquier duda podéis dejarla en los comentarios y os ayudaremos a resolverla.

Recuerda que, para activar el filtrado MAC, tienes que entrar en los ajustes de tu router y buscar las opciones correspondientes. Si no te acuerdas de cómo se accede a la interfaz del router no te preocupes, solo tienes que introducir «192.168.1.1» o «192.168.0.1» en tu navegador y tus credenciales de usuario, sin más.

¿Qué es el filtrado MAC, qué hace y por qué importa?

Podemos considerarlo como una capa de seguridad que nos permite mejorar la protección de nuestra red Wi-Fi, ya que se ocupa de vigilar los distintos dispositivos que intentan conectarse a ella, y los identifica a través de la dirección MAC de 48 bits que tiene asociada cada uno.

Para que nos entendamos mejor, y para que no se pierda nadie, el filtrado MAC sería como ese vigilante que controla los accesos a un área restringida, y que solo deja entrar a aquellos que cuentan con la identificación adecuada. De esa forma, si detecta un dispositivo que no está autorizado, no le permite conectarse a nuestra red Wi-Fi, ni siquiera aunque haya introducido la contraseña y el nombre (SSID) de nuestra red.

En efecto, es muy útil, y con la definición que hemos dado anteriormente podemos ver de forma clara por qué es importante: porque nos ayuda a prevenir intrusiones, incluso en aquellos casos en los que el atacante se sabe las credenciales de nuestra red Wi-Fi.

Listas blancas y listas negras: Dos opciones para necesidades distintas

Como hemos visto, el filtrado MAC puede impedir el acceso a dispositivos no autorizados comprobando su identificación (la dirección MAC). Sin embargo, esto no quiere decir que pueda funcionar únicamente de una forma restrictiva en base a «no estás en la lista, no entras». Esta solución de seguridad puede trabajar de dos formas diferentes, dando forma a lo que conocemos como listas blancas y listas negras.

Las listas blancas son aquellas que encajan con el concepto anterior, es decir, elaboramos una lista de direcciones MAC autorizadas, de manera que solo los dispositivos que utilicen esas direcciones podrán conectarse a nuestra red Wi-Fi. Es la opción más segura, pero también es la más restrictiva, y puede ser conflictiva si recibimos muchas visitas y si tenemos que compartir nuestra conexión con cierta frecuencia. Crear una red de invitados puede ayudarnos a superar estos problemas.

Por contra, las listas negras son todo lo contrario, aquellos dispositivos que estén en la lista se verán bloqueados. Es la opción menos restrictiva por razones obvias, pero también es la menos segura. Personalmente, prefiero la primera opción, ya que al final los accesos a mi red Wi-Fi se limitan a los dispositivos que hay en casa, y solo activo una red de invitados en casos muy especiales, y muy puntuales.

