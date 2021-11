The Game Awards 2021 mostrará hasta 50 juegos

La próxima edición de The Game Awards 2021, la gala de premios anual organizada por Geoff Keighley y su equipo, tendrá este año uno de los mayores despliegues de los últimos años, prometiendo «la mayor lista de estrenos y anuncios mundiales» jamás antes presentado. Y es que no es para menos, prometiendo un total de entre 40 y 50 juegos presentes durante el evento completo, incluyendo al menos una decena de títulos totalmente nuevos.

Así lo ha compartido el propio Keighley a través de una entrevista publicada en el blog de Epic Games, uno de los organizadores asociados, donde asegura que los juegos para las consolas de última generación van a tener mucho protagonismo en el evento. «Creo que solo hemos tocado la punta del iceberg de lo que es posible hacer en PS5 y Xbox Series X y estoy seguro de que veréis cosas que os van a dejar con la boca abierta» comenta, asegurando que «veremos material de juegos que recordarán a los espectadores que lo mejor de la industria está por llegar«.

Y es que a diferencia de otros eventos y ferias independientes, The Game Awards 2021 cuenta con el apoyo casi unánime de las grandes editoras de la industria como PlayStation, Xbox y Nintendo, otros grandes participantes como Ubisoft, Bandai Namco o Activision entre otros, y numerosos estudios independientes. De hecho, esta gala suele ser el escenario de algunos de los lanzamientos más atractivos de algunas desarrolladoras, habiendo mostrado por primera vez los tráilers y adelantos de Hellblade 2, Dragon Age 4 y Mass Effect 4, o anunciando la fecha oficial de otros títulos como Returnal.

Aunque por el momento no se han dado a conocer los nombres de ninguno de los títulos esperados para este año, sin duda no sería de extrañar ver nuevos detalles de Hellblade 2, Dragon Age 4, Final Fantasy XVI o Fable, aunque sin duda no debemos perder de vista estos juegos todavía inéditos.

Así pues, este año la ceremonia se celebrará durante la madrugada del viernes 10 de diciembre (hora de la península española) desde las 2:00 y las 5:00 horas, con un formato de centrado casi por completo en la retransmisión online. Para seguirlo, además de nuestro resumen a la mañana siguiente, podréis seguir el evento en directo a través del canal oficial de YouTube.

Tras la edición sin público de 2020, The Game Awards 2021 volverá a repetir en el Microsoft Theater de Los Ángeles, esta vez con una presencia aumentada, aunque todavía restringida, de algunos asistentes que deberán llevar mascarilla y guardar la distancia de seguridad recomendada, además del resto de medidas de los eventos realizados durante la COVID.