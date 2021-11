Hace unos días profundizamos en las especificaciones, el diseño y el posible precio de la serie Galaxy S22 de Samsung, una generación de smartphones tope de gama que se convertirán en los próximos «buques insignia» del gigante surcoreano, y que como sabemos posicionarán en rangos claramente diferenciados. Así, el Galaxy S22 será el modelo más económico de los tres, el Galaxy S22+ ocupará una posición intermedia, y el Galaxy S22 Ultra será el modelo estrella, y el más caro.

Hemos hablado tanto de esta nueva generación de smartphones que, ciertamente, no nos hemos dejado prácticamente nada en el tintero. Sin embargo, hay un detalle importante al que no le hemos prestado toda la atención que merece, la batería, y hoy queremos compartir con vosotros toda la información que tenemos al respecto. Antes de empezar, os recuerdo que la capacidad de la batería es uno de los factores más importantes a la hora de determinar la autonomía de un smartphone en concreto, pero no es el único.

Así, un smartphone con una batería muy grande, pero que utilice un SoC con un consumo elevado, así como componentes poco eficientes, puede acabar ofreciendo una autonomía inferior a la de otro smartphone que tenga una batería de menor capacidad, pero que sea capaz de trabajar de forma más eficiente gracias a sus nuevos componentes. Al final, todo importa, y aunque el tamaño de la batería es relevante, no deja de ser un número más que hay que contextualizar adecuadamente.

Galaxy S22: Menos batería, ¿menor autonomía?

Es la pregunta del millón, pero antes de responderla vamos a ver los datos que tenemos. Según las informaciones más recientes a las que he tenido acceso, el Galaxy S22 tendrá, en su versión base, una batería de 3.700 mAh, una cifra que representa una reducción de 300 mAh frente al Galaxy S21, ya que este tiene una batería de 4.000 mAh.

Por su parte, el Galaxy S22+ tendrá una batería de 4.500 mAh, lo que significa también una reducción de 300 mAh frente al modelo actual, que tiene una batería de 4.800 mAh. El Galaxy S22 Ultra, por contra, tendrá una batería de 5.000 mAh, la misma que utiliza el Galaxy S21 Ultra. En este caso, no habrá diferencias en la capacidad de dicho componente con la llegada de la nueva generación.

A priori, podríamos pensar que los Galaxy S22 y S22+ van a ofrecer una autonomía ligeramente inferior frente a los modelos actuales, pero debemos tener presente que es muy probable que Samsung haya introducido mejoras a nivel de eficiencia en la configuración de hardware de ambos terminales, y estas deberían ser suficiente para contrarrestar esa reducción de capacidad en las baterías. Con esto quiero decir que, si todo lo que hemos visto se confirma, lo más probable es que los Galaxy S22 y Galaxy S22+ ofrezcan una autonomía igual o ligeramente superior frente a los Galaxy S21 y Galaxy S21+, a pesar de contar con baterías ligeramente más pequeñas.

Por su parte, el Galaxy S22 Ultra debería ofrecer una autonomía ligeramente superior frente al Galaxy S21 Ultra, precisamente porque también se le aplicará esa clave de la eficiencia que ya hemos visto anteriormente. No quiero terminar sin recordaros que esta nueva generación de smartphones de Samsung será compatible con tecnología de recarga rápida de 25 vatios, aunque algunos rumores sugieren que podríamos ver un salto a los 45 vatios.